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Giriş Tarihi: 25.09.2026 22:53

Aile kavgasına yaralanan şahıstan sağlık görevlilerine ilginç ifade: “Allah'ını seversen ölüyorsun de"

Nevşehir'de aile arasında kavga çıktı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah'ını seversen ölüyorsun de" sözleri o anlarda şaşkınlık yarattı.

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İHA Yaşam
Aile kavgasına yaralanan şahıstan sağlık görevlilerine ilginç ifade: Allah’ını seversen ölüyorsun de
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Olay, 2000 Evler Mahallesi 6. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aile içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında kırılan camlar nedeniyle Murat B. ile yeğeni Yağmur D. yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada kırılan camlar nedeniyle yaralanan Murat B. ve Yağmur D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat B., ambulansa bindirildiği sırada sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah'ını seversen ölüyorsun de" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Murat B. ve Yağmur D.'nin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#NEVŞEHİR

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Aile kavgasına yaralanan şahıstan sağlık görevlilerine ilginç ifade: “Allah'ını seversen ölüyorsun de"
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