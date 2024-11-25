Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: “Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadelede biz varız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele için var gücümüzle çalışıyoruz. 22 yıldır sıfır tolerans ilkemizle şiddete karşı taviz vermedik. Kadına yönelik şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçudur. Mücadele etmek ise hepimizin ortak sorumluluğudur.

Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadelede biz varız" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada "Güçlü Yasal Altyapı Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemelerle kapsamlı bir koruma sağlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile mücadeleyi en üst düzeyde devlet politikası haline getirdik. Kadına şiddete karşı biz varız" paylaşımında bulundu.

DEVLET POLİTİKASI

Kadına yönelik şiddete karşı kapsamlı bir koruma sağlamak üzere 6284 sayılı kanunu yürürlüğe koyduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Kanun kapsamında uygulamada etkinliği artırmak üzere ikincil mevzuatı oluşturduk. 2023 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ise Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadeleyi en üst düzeyde devlet politikası haline getirdik" ifadelerini kullandı.