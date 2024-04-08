Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları AÇIKLANDI! İşte, personel alımı sonuçları sorgulama ekranı!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacağı duyurulmuştu. Başvuru sürecinin son bulmasıyla gözler sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Açıklama şu şekilde;
"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8.000 sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi Bayramdan önce açıkladık.
Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz.
Türkiye Yüzyılı'nda "Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz!"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama
Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanıyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Bakanlık'a alınacak 8 bin personel kadrosu şu şekilde;
ATAMA SÜRECİ HAKKINDA
a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak.
b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacak.
c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacak.
ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak.