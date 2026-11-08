Aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Küçükyıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aileye mensup kişiler arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine saldırması sonucu 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 7 kişi ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

JANDARMA BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Kavganın ardından mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayın taraflarını ve kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.