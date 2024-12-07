Ailesine kızan kapıcı faciaya neden oldu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki 14 katlı bir binanın bodrum katında dün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Yapılan incelemeler sonrası ölen kişinin binanın kapıcısı 48 yaşındaki Nuri Girgin olduğu belirlendi.Patlamaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.Bina sakinlerinden Mustafa Baş, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, "Bomba patlamış veya 99'daki depremde o yıkılma anındaki sesler gibiydi" dedi.Köpeğiyle binayı tahliye eden Kadir Kalemci ise "Biz merdivenlerden indik, asansörler patlamıştı çünkü onlar da kullanılmıyordu" şeklinde konuştu.Apartman sakinleri, apartman görevlisinin doğalgazı açarak intihar ettiği iddiasında bulundu. Patlamanın yaşandığı apartmanda oturan Gülizar Doğan, "Gece boyu herkes Whatsapp grubunda konuştu. Birileri doğalgaz kokusu geliyor yazıyor ancak hiç kimse bir şey yapmıyor. Konuşmalar saat 04.00'e kadar sürdü. Saat 07.35'te de felaketi yaşadık" dedi.Apartman sakinleri, Girgin'in eşi ile tartışma yaşadığını, bir gün önce eşi ve çocuklarının evi terk ettiğini, eylemin intihar amaçlı yapılmış olabileceğini söyledi. Olaydan önce kapıcının çöp almadığı belirtildi.Patlama sonrası binadaki vatandaşların eşyalarını almaları için izin verildiği ve bazı vatandaşların evcil hayvanlarını da binadan çıkardığı görüldü. Öte yandan, hasar alan apartmanda Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmaları tamamlandı ve patlama sonrası apartman önünde park halindeki zarar gören araçlar çekici yardımıyla çekildi.