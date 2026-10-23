Aılesıne kızıp ormanı yakan sanığa 8 yıl hapis

Kastamonu'da 15 Ağustos 2025'te Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karadere Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yangın meydana geldi. Yangında 400 metrekarelik bir alan zarar gördü. Yapılan incelemede yangının kasıtlı çıkartıldığı tespit edildi. 4 farklı noktada başlayan yangının M.A. tarafından çıkartıldığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma neticesinde M.A. hakkında 'kasten ormanı yakma' suçundan dava açıldı. Duruşmada kendisini savunan M.A., ailesi ile yaşadığı tartışma sonrasında ormanı ateşe verdiğini belirterek, "Böyle bir şey yaptığımdan ötürü çok pişmanım, ailemle bir tartışma yaşadım ve o kızgınlıkla ormanı yaktım. Beraatını talep ediyorum" dedi. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, 'kasten orman yakma' suçundan, M.A.'yı 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 TL adli para cezasına çarptırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör