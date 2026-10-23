Ailesini ziyarete geldi kahvehanede vuruldu

Konya'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteri İbrahim Aktaş'ın (33) hayatını kaybettiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı Hacı Hüseyin Şahbaz'ın (45) kahvehane işletmecisi Ferdi Şen'den (30) zaman zaman yemek ve harçlık istediği, bu kez para alamayınca tüfekle gelerek kahvehaneye ateş açtığı ileri sürüldü. Katil zanlısının, kendisinden korkup bir kuyumcuya sığınan Fatma Gül A.'nın (25) peşinden gittiği ve burada da ateş etmeyi sürdürdüğü, kimsenin yaralanmadığı ve çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden veteriner hekim Aktaş'ın ise Kocaeli'nden ailesini ziyaret için geldiği, olay gecesi geri dönmeyi planladığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör