AJet’in Londra-İstanbul seferinde alkollü yolcu alarmı! Taşkınlık çıkaran şahıs, kabin memurunu ısırdı

Edinilen bilgiye göre, 30 Eylül 2026 tarihinde Londra Stansted'den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden VF-1990 sefer sayılı AJet uçağında yabancı uyruklu bir yolcu, alkolün etkisiyle yanında oturan kadın yolcuya rahatsızlık vermeye başladı.

Kabin ekibinin uyarılarına rağmen taşkınlığını sürdüren yolcu, müdahalede bulunan bir kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırarak yaraladı. Olay üzerine uçuş güvenliği prosedürleri uygulanarak saldırgan yolcu etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz iniş yapmasının ardından, durumun bildirildiği kolluk görevlileri uçağa girerek saldırganı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan kabin memuru ve yolcunun şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin AJet'ten yapılan açıklamada, şirket uçuş güvenliği politikası gereği söz konusu yolcunun kara listeye alınarak AJet uçuşlarından süresiz menedildiği bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör