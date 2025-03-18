AJet ucuz bilet kampanyası ile 19 Euro’dan başlayan fiyatlar! İşte AJet yaz kampanyasında rotalar ve seyahat tarihleri

AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman, hangi rotalar var gibi sorular şimdiden yaz planı çıkaracakların gündeminde. 27.500 koltuk sayısı ile sınırlandırılan kampanyada satışlar 2 gün sürecek. Yaz dönemini kapsayan seyahat tarihleri ise planlanmaya başladı. İşte, AJet indirimi hakkında detaylar...
AJET'TEN YAZ KAMPANYASI!
19 EUR/USD'den başlayan fiyatlarla, yurt dışındaki favori rotalarına uçma fırsatı bu kampanyada yerini aldı. 18-19 Mart tarihlerinde alınacak biletler Almanya, İsviçre, Belçika, Bosna Hersek, Gürcistan gibi pek çok rotayı kapsıyor. İşte, detaylar:
AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI
Biletleme Tarihleri: 18 Mart 2025 – 19 Mart 2025
Uçuş Tarihleri: 1 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025
İşte, kampanya koşulları:
Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 18 Mart 2025 10:00'da satışa sunulacaktır.
1 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.
Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanya 27.500 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.
AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
ÖZEL FIRSAT: 1 EURO'DAN BAŞLAYAN ROTALAR!
Almaya'da 1 Euro'dan başlayan yurtdışı çıkışlı biletler de bu kampanya ile birlikte satışa sunuldu. Öte yandan Almanya, Hollanda, Avusturya, Kosova, İngiltere gibi rotalar için 19 Euro'dan daha az tutarda Sabiha Gökçen Havalimanı dönüşlü seçenekler de mevcut.
Seyahat rotalarını görmek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:
https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/yaz-hikayeni-ajet%E2%80%99le-yaz-%F0%9F%98%8A-19-eur%E2%80%99dan-baslayan-yurt-disi-firsati-seninle