AJet ucuz bilet kampanyası ile 19 Euro’dan başlayan fiyatlar! İşte AJet yaz kampanyasında rotalar ve seyahat tarihleri

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI

Biletleme Tarihleri: 18 Mart 2025 – 19 Mart 2025

Uçuş Tarihleri: 1 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025

İşte, kampanya koşulları:

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 18 Mart 2025 10:00'da satışa sunulacaktır.

1 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.

Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya 27.500 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.