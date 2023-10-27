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Giriş Tarihi: 27.10.2023 14:04 Son Güncelleme: 27.10.2023 14:18

AK gençlerden sessiz protesto

AK Parti Gençlik Kolları, İsrail’in Gazze’ye yaptığı zulme destek olduğunu belirttiği Starbucks’ı protesto etmek için yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.

ABBAS ÇAKAR
AK gençlerden sessiz protesto

AK Parti Gençlik Kolları, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma ve bu soykırıma destek verdiğini belirttiği dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'a tepki göstermek için Türkiye'deki tüm il ve ilçelerindeki şubelerinde eş zamanlı olarak yer kapatma eylemi gerçekleştirdi. AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları da "Say Stop" mottosuyla başlatılan eylemi 4 ilçede eş zamanlı olarak Kocaeli'de yerine getirdi.

KINIYORUZ

Filistin atkılarını takıp eyleme katılan AK Gençler, yaptıkları açıklamada, "Gazze'nin sesi olacağız, binlerce masum çocuğun, kadının, sivilin vahşice katledildiği İsrail saldırılarında, İsrail'e destek verdiğini açıklayan Starbucks'ı kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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AK gençlerden sessiz protesto
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