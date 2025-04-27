AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Aydın- Denizli karayolu Sultanhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne gitmekte olan AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder yönetimindeki 09 ER 264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Önder otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Önder, sağlık ekiplerince Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Murat Önder kardeşimizin elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: Aydın Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcımız Murat Önder'i elim bir trafik kazasında kaybettik. Çok üzgünüz… Murat kardeşimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Kardeşimizin mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın başı sağ olsun.