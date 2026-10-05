AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak’tan muhalefete zehir zemberek sözler: "Koltuk için böbreklerini bile verirler!"

Saha çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini belirten İl Başkanı Albayrak, yerel seçim hedeflerini kararlılıkla dile getirdi. Şehrin mevcut yerel yönetim anlayışından kurtulmak istediğini ifade eden Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz sahadayız; muhtarlarımızı, esnafımızı ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Eskişehir'de 14 ilçe var ve biz Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere 10 belediyeyi rahatlıkla alacağımızı söylüyoruz. Tepebaşı tarafında şu an hizmet diye bir şey yok, Odunpazarı'nda hizmet diye bir şey yok. Büyükşehir zaten kendi dünyasında gezmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Eskişehir'imizi özlemle beklediği AK Belediyecilikle tanıştırmış olacağız."

"BELEDİYE BAŞKANLIĞIN DEVAM EDECEK, ŞU BÖBREĞİNİ VER' DESELER BÖBREĞİNİ VERECEK DURUMA GELMİŞLER."

Muhalefet belediye başkanlarının hizmet üretmek yerine koltuklarını koruma derdine düştüğünü belirterek sert benzetmelerde bulunan Albayrak, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Kendi dünyalarındaki iç kavgaları, koltuk sevdaları... Koltuklara o kadar aşık olmuşlar ki, bırakmamak için ne desen yapacaklar. Git belediye başkanına 'Belediye başkanlığın devam edecek, şu böbreğini ver' deseler böbreğini verecek duruma gelmişler. Ama bu şehrin hizmetini yapma noktasında bir sevdaları var mı? Yok. Bir arzuları var mı? Yok. Tek düşündükleri şey koltuklarını kaybetmeme telaşı."

TRAFİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU: "BİZ GÖREVE GELİNCE ÇÖZECEĞİZ"

Eskişehir'in en büyük sorunlarının başında trafik ile kentsel dönüşümün geldiğine dikkat çeken Albayrak, mevcut belediyelerin bu konularda hiçbir somut adım atmadığını belirtti: "Belediyelerin kendi görev ve yetki alanları çerçevesinde yapmamış olmalarından dolayı Eskişehir'de trafik noktasında çok büyük bir sıkıntı vardı, hâlâ da büyüyerek devam ediyor. En büyük sıkıntılardan birisi de kentsel dönüşüm noktasında hiçbir adım atılmıyor olması. Tabii ki bunlar ister istemez sorunları biriktiriyor. Ama inşallah gelecek dönemle alakalı bu sorunları biz çözmüş olacağız."

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMASI: "İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİNİ VERDİ"



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ hakkındaki usulsüzlük iddialarına dair süreci açıklayan Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nın incelemeyi tamamladığını söyledi: "Soruşturma izni İçişleri Bakanlığı tarafından açıldı ve süreç kendi mecrasında devam ediyor. 10. ayda bir sahte evrak düzenlemesi yaparak 4,5 aylık zaman diliminde vatandaşlarımızdan %50 fazla para topladılar. Biz bunu öğrenince suç duyurusunda bulunduk. Müfettişler geldi, gerekli incelemeleri yaptı ve İçişleri Bakanlığı soruşturma iznini verdi. Süreç devam ediyor, biz de bu hukuki süreci yakından takip ediyoruz."

HATBOYU PROJESİ: "2027 YILINDA YENİ YÜZÜYLE AÇILACAK"



Eskişehirli vatandaşların merakla beklediği Hatboyu düzenlemesine de değinen Albayrak, projede gelinen son durumu ve takvimi şu sözlerle paylaştı: "Hatboyu ile alakalı süreç tamamlandı, bitti. İhalesi yapıldı, firmayla yer teslimiyle alakalı süreçler de tamamlandı. Bir aksilik olmazsa hedefimiz; inşallah 2027'nin Haziran-Temmuz aylarında orayı yeni yüzüyle açmak. Yakın bir gelecekte çalışmalar başlayacak."