AK Parti gençler yarım asırlık ağacın zehirlenmesini kınadı

AK Parti Mersin Gençlik Kolları üyeleri Özgecan Arslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının zehirlenmesi olayını meydanda biraya gelerek kınadı. AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, "CHP'nin Gezi parkı olaylarına desteğiyle başlayıp, sağlıklı ve temiz bir doğa adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın lafla değil icraatla kazandırdığı 'Millet Bahçelerimize' karşı çıkmasıyla devam eden süreçten bugüne kadar CHP'nin doğa ve temiz bir gelecek için neler yaptığının en güzel örneğine burada şahitlik ettik" dedi.

Emre Yılmaz, "Canımız bir tanemiz Özgecan Aslan'ın sembolü haline gelen Barış Meydanı'nda Mersin'in yarım asırlık simgesine sahip çıkmak için toplandık.Kamuoyunun malumu üzerine son yapılan Belediye meclisinde Cumhur İttifakı Meclis üyelerimizin sorusuna, MBB Başkanı Sayın Vahap Seçer, vatandaşların gözünün içine baka baka ağacın kalan kısmını kurtarmaya çalıştıklarını belirtmişti. Fakat ortaya çıkan görüntüler bize gösterdi ki ağaç katliamının sorumluları daha önce yerel bir gazeteyi basan ve MBB personeli olan örgüt mensuplarıdır" dedi.

Yılmaz, "Binlerce emekçiyi işten çıkaran CHP'li Belediye meğer kendisine, meclis baskını yapacak, demokrasimizin temellerinden olan özgür basın mensuplarımız ve gazetecilerimize saldırı düzenleyecek, doğa cenneti bu güzel şehrimizde ağaç katledecek bu tip insanlara ihtiyaç duymuştur" diye konuştu. "Daha kendi teşkilatından bir haber CHP gençlik kolları genel başkanı Genç Osman Kilik, disipline sevk ettiğin genel başkan yardımcın, il gençlik örgütü başkanın ve Mersin örgütün her seferinde şiddet kin ve nefret söylemlerinin yanı sıra şimdi de Mersindeki bu katliamın sorumlusu olan Toroslar İlçe gençlik kolları başkanın, teşkilatların ve seni Mersin kamuoyuna ve vicdanına havale ediyorum" diyen Yılmaz, "Mersin'in en işlek bölgesindeki ağacı katletmeye cüret edecek kadar çirkinleşen bu insanları esefle kınıyoruz" dedi.