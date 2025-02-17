AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş: Dünyanın en büyük gençlik hareketiyiz!

AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşmede Yusuf İbiş, Gençlik Kolları Başkanlığı görevini büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle üstlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerine Gençlik Kolları'nda başladığını hatırlatan İbiş, "Onun gençlik kolları başkanı olarak siyasete başladığı yerde, onun genel merkezde gençlik kolları başkanı olmak bizler için tüm makamlardan daha önemli bir görev" dedi. AK Parti'nin 81 il ve 922 ilçede gençlerle güçlü bir teşkilatlanma yapısına sahip olduğunu belirten İbiş, gençlerin siyasette aktif rol almasını önemsediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre öncesi ve sonrası kendilerine talimatlar verdiğini dile getiren İbiş, "Yapmamız gerekenleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sürdüreceğiz" dedi.

"AK PARTİ'NİN GENÇLERE VERDİĞİ DEĞERİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİDİR"

Siyasete ilçe gençlik kollarında başladığını anlatan Yusuf İbiş, AK Parti'de emek veren her gencin önünün açık olduğunu belirtti. Diğer siyasi partilerde akrabalık ve dostluk ilişkileri üzerinden görev dağılımı yapıldığını ifade eden İbiş, AK Parti'de ise tamamen çalışma ve liyakatin esas alındığını vurguladı. "Yozgat'ta doğmuş, büyümüş ve Ankara'ya gelerek çeşitli görevler almış bir kardeşiniz olarak bu noktaya ulaşmam, AK Parti'nin gençlere verdiği değerin en büyük göstergesidir" diye konuştu.

"GENÇLER İÇİN SİYASET, EN BÜYÜK SOSYAL AKTİVİTE"

İbiş, gençlere siyasetin sadece bir meslek değil, aynı zamanda kendilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. "Siyaset yaparak adabı, edebi, insanlarla nasıl iletişim kurulacağını öğreniyorsunuz. Kendinizi geliştirmenin en iyi yollarından biri siyasette aktif olmaktır" dedi. AK Parti'nin gençlere bireysel gelişim ve liderlik becerileri kazandıran bir okul niteliğinde olduğunu söyleyen İbiş, "Biz partiye değer katıyoruz ama bu parti de bize çok büyük değer katıyor. Bunu gençlerin iyi değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"AK PARTİ, DÜNYANIN EN BÜYÜK GENÇLİK YAPILANMASI"

Türkiye'de gençlik siyaseti konusunda en güçlü yapılanmanın AK Parti'de olduğunu ifade eden İbiş, AK Parti Gençlik Kolları'nın üye sayısının bazı muhalefet partilerinin toplam seçmen sayısından fazla olduğunu belirtti. "Bugün AK Parti'nin sadece 18-30 yaş arası üye sayısı, Türkiye'deki tüm siyasi partilerden daha büyük konumda" dedi. İbiş, tüm gençleri AK Parti'nin gençlik teşkilatlarında yer almaya davet ederek, "Bu büyük yapıya katılın, kendinizi geliştirin ve siyasetin bir parçası olun" çağrısında bulundu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yeni dönemde gençlerin siyasete katılımını artırmak ve teşkilatları daha da güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti.