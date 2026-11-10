Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Aliağa'daki faciada hayatını kaybeden işçilerin cenazesine katıldı
Giriş Tarihi: 10.11.2026 20:52

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Aliağa'daki faciada hayatını kaybeden işçilerin cenazesine katıldı

Aliağa'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler toprağa verilmeye başlandı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aliağa’daki demir-çelik fabrikasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı ve Mustafa Sert’in Menemen’de düzenlenen cenaze törenlerine katıldı.

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Aliağa’daki faciada hayatını kaybeden işçilerin cenazesine katıldı
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Cenazelere ilişkin sosyal medya hesabından ayrı ayrı paylaşımda bulunan İnan, vefat eden işçilere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diledi.

ABDÜLKADİR KINACI'YA ÇINARLIDERE CAMİİ'NDE VEDA

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Abdülkadir Kınacı'yı Çınarlıdere Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurladıklarını belirten İnan, paylaşımında, "Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SERT, ERGİNLER CAMİİ'NDEN DUALARLA UĞURLANDI

Mustafa Sert'in cenaze namazına da Menemen Erginler Camii'nde katılan İnan, Sert'e ilişkin paylaşımında şunları kaydetti: "Acısını yürekten paylaştığımız ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyor, merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim mekânını cennet, ruhunu şad eylesin." dedi

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#EYYÜP KADİR İNAN
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