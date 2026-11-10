AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Aliağa faciasına ilişkin açıklama

Yaşanan facianın bütün İzmir'i derinden sarstığını belirten İnan, şu ifadeleri kullandı: "İzmir olarak bugün yüreğimizi dağlayan, çok acı bir günü geride bıraktık. Rabbim milletimize ve güzel şehrimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şimdi bize düşen en büyük görev, hayatını kaybeden kardeşlerimizin emaneti olan ailelerine ve evlatlarına tek yürek olarak sahip çıkmaktır."

İZMİR'İN TÜM KURUMLARINI BU DAYANIŞMANIN BİR PARÇASI OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda devletin bütün imkânlarının vatandaşlar için seferber edileceğini belirten İnan, İzmir'in köklü kurumlarının da bu süreçte önemli bir sorumluluk üstleneceğine inandığını dile getirdi.

İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Hükümetimiz ve belediyelerimiz, tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacak, yaraları sarmak adına gereken her adımı eksiksiz atacaktır. İzmir'in köklü sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve iş dünyasının da bu dayanışma ruhuna en güçlü katkıyı sunacağına yürekten inanıyorum.

"İHMALİ YA DA KUSURU BULUNAN KİM VARSA HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Faciaya ilişkin başlatılan adli sürecin yakından takip edildiğini belirten AK Parti Genel Sekreteri İnan, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

İnan, açıklamasının bu bölümünde şu ifadeleri kullandı: "Adli süreci ilk andan itibaren bizzat ve titizlikle takip ediyoruz. Bu acıda ihmali ya da kusuru bulunan kim varsa hukuk önünde hesap verecek, hiçbir şey kimsenin yanına kâr kalmayacaktır.

"İZMİR'İMİZİN ACISI HEPİMİZİN ACISIDIR"

Açıklamasının sonunda hayatını kaybeden işçileri rahmetle anan İnan, "Hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. İzmir'imize ve aziz milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör