AK Parti’den ’Basmane Çukuru’ açıklaması: Yetki iptali söz konusu değil

AK Parti olarak önergeyi gündeme aldıklarını, tüm belgelerin komisyonda incelenmesini ve konunun ayrıntılı şekilde görüşülmesini teklif ettiklerini belirten Yıldız, "Ortada herhangi bir yetki iptali söz konusu değildir. Çünkü bu karar geriye dönük işlemleri kapsamaz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, Ocak 2026'da, meclisin verdiği oy birliğiyle verilen yetkisi kapsamında tüm sözleşmeleri zaten imzalamış durumda. Süreç aynen devam etmektedir. Sadece bu arkadaşların yaptıkları ucuz bir siyasetten başka bir şey değildir. Hukuken karşılığı olmayan bir işlem üzerinden kamuoyunda iptal algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Her türlü samimi görüşmeye ve uzlaşmaya açık olduğumuzu söyledik, ancak kabul etmediler. Daha önce kendilerinin de 'evet' dediği karara bugün neden karşı çıktıklarını sorduğumuzda ise 'Başkan bizim partimizden ayrılıp size geçti, bu nedenle kararımızı değiştirdik' yanıtını verdiler. İzmir'e 'yeni' adı altında, eski siyasi alışkanlıklarıyla hareket ederek sorunların çözümüne engel olan bir zihniyet sergilemesi düşündürücüdür. Kendilerine tavsiyemiz, bu tür siyasi hesapları bir kenara bırakarak İzmir'in kronikleşmiş sorunlarının çözümüne odaklanmalarıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, dün yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı 1. Meclis Oturumunda, Yeni Parti Grubu'nun kamuoyunda 'Basmane Çukuru' olarak bilinen Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi 1039 ada 8 parsele ilişkin 16 Ocak 2026 tarihli meclis kararına yönelik verdiği önerge ve sergilenen tutum ile ilgili açıklama yaptı.

YETKİ İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, ''Dün mecliste Yeni Parti'nin verdiği önergeyle herhangi bir yetki iptali söz konusu değil. Çünkü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, Ocak 2026'da, meclisin verdiği oy birliğiyle verilen yetkisi kapsamında tüm sözleşmeleri zaten imzalamış durumda. Verilen önergenin hukuki hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmadığı gibi geriye dönük bir işlem de oluşturması mümkün değil. Kaldı ki dün meclisi AK Partili Sayın Burçin Hanım yönetti. Meclis yönetmeliğine göre önergeyi gündeme de almayabilirdik. Ancak bizim Basmane Çukuru meselesinde çekindiğimiz hiçbir nokta olmadığı gibi Basmane Çukurundan alınan kararın İzmir'in lehine ve menfaatine olduğu inancımız da tamdır. Bu nedenden dolayı Yeni Partili arkadaşların bir bardak suda kopardığı fırtınayı önlemek, gerçekliği ortaya çıkarmak adına demokratik tavrımızı da göstererek önergeyi gündeme aldık. Yine aynı tavırla önergenin komisyonlara gidip sordukları soruların komisyonlarda ayrıntılı şekilde anlatılması noktasında 3 günlük bir süre talep ettik. Çünkü bu 3 günlük sürede ortaya attıkları iddiaların ne kadar gerçek dışı olduklarını görecekleri ve bildikleri için ısrarlı bir şekilde 'Çoğunluk bizim, biz çoğunluğumuzla bu önergeyi geçiririz' havası estirip basına da 'iptal' algısı oluşturmak adına ucuz siyasetlerin bir sonucudur. Yeni Partili arkadaşlara tavsiyemiz İzmir'in gerçek sorunlarına odaklanarak daha 1 yıl geçmeden oy birlikleri yaparak verdikleri önergenin, yetkinin tüm içeriği ortadayken, tüm komisyonlarda net bir şekilde bu konu konuşulmuşken şimdi sadece Cemil Bey AK Parti'ye geçti diye ki bunu mecliste de ifade ettiler, kendi 'evet'lerine 'hayır'a dönme politikalarından bence vazgeçmeleri gerekir. Kaldı ki önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Basmane Çukuru ile ilgili bir meselenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay o sürecin devamı olarak daha iyi, daha nitelikli ve daha kesin bir sözleşme imzalamıştır.'' dedi.

BASMANE ÇUKURUNDAKİ SÜREÇ AYNEN DEVAM ETMEKTEDİR

''Yeni Partili arkadaşlara tavsiyemiz ucuz siyasetleri bırakıp İzmir'in kronikleşmiş 29 yıllık bir sorununun belediyenin menfaatine çözülmüş bir protokolün içeriği konusunda daha gerçekçi bilgiye ulaşmaları.'' olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, ''Biz bunun önünü açmak için adım attık. Kendileri 'Talep ettik, almadık' diyorlar. Meclis olarak, çoğunluk kedilerinde olmasına rağmen biz meclis olarak önergeyi gündeme almayabilirdik ama biz gündeme alarak, Hukuk Komisyonu havalesini istedik. Kaldı ki zaten bu tür önergeler, yetki meseleleri Bütçe'ye de gitmesi gerekir. 'Hukuk ve Bütçe incelesin' dedik. Hem usul bakımından hatalı hem de içerik bakımından yanlış bir önergeydi. O yüzden bir karşılığı yoktur. Hukuk Departmanı değerlendirecektir. Zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay yetkisi dahilinde gerekli protokolleri imzalamıştır. Basmane Çukuru'ndaki süreç aynen devam etmektedir. Sadece bu arkadaşların yaptıkları ucuz bir siyasetten başka bir şey değildir. Kartondan kahramanlıkları bırakıp İzmir'in sorunlarına odaklanmak lazım.'' dedi.

BİZ TÜM SAMİMİYETİMİZLE İZMİR'İN SORUNLARINA ODAKLANDIK

''Şimdi şu gerçeği net bir şekilde ortaya koymak lazım'' diyen AK Partili Yıldız, ''Yıllardır 'Sürekli engellendik' diyerek siyaset yapanların önündeki engellerin hükümetten değil, tamamen kendi zihinlerinden kaynaklandığı net bir biçimde açığa çıkmıştır. Her türlü detayı bilmelerine rağmen zamanında 'evet' dedikleri protokole bugün 'hayır' demeyi siyaset yapmak zannediyorlar. Yani Yeni Parti'deki amaç iş yapılması değil, sorunların çözümsüz kalmasıdır. Şimdi Sayın Cemil Tugay'ın AK Parti'yi neden tercih ettiğini çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü biz İzmir'in ve hemşehrilerimizin sorunlarının çözümüne odaklandık. Geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca İzmir'in faydasına olan her karara 'evet' dedik ve verdiğimiz tüm kararların da sonuna kadar arkasında durduk. Onlar ise dün 'evet' dediklerini bugün inkar eder hale geldiler. Aramızdaki temel fark şudur: Biz ucuz siyasete değil, tüm samimiyetimizle İzmir'in sorunlarına odaklandık. Öyle olmasaydı, tıpkı geçmişte sizin bizim önergelerimize yaptığınız gibi, bu konuyu gündeme bile almazdık. Ancak bizim siyaset anlayışımızda böyle bir yaklaşım yok; çünkü bizim tek derdimiz İzmir." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör