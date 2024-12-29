AK Parti Kongresinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 'demokratik katılımcı anayasa' vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nın Kurtköy Kapalı Spor Salonu'nda yapılan 7. Olağan kongresine katıldı. Kongreye Bakan Tunç'un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile davetliler ve partililer katıldı.

"AK PARTİ MİLLET HAREKETİ OLARAK KURULDU"

Kongrede konuşan Adalet Balanı Yılmaz Tunç, "AK Parti'yi milletimiz kurdu. Ak Parti bir millet hareketidir. AK Parti bir siyaset mühendisliği ile kurulan bir parti değildir. 90'lı yıllar boyunca parlamenter sistemim neden olduğu sorunlardan, ekonomik ve siyasi krizlerden terörden anarşiden temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından bıkan milletimiz bu ülkenin kronik sorunlarını çözse çözse Recep Tayyip Erdoğan çözer diyerek AK Parti'nin kurulmasını zorlamıştır. Bütün Anadolu Recep Tayyip Erdoğan bir parti kursa da o partiye oy versek bu ülkeyi içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarsa diye milletimiz düşünmeye başlamış adeta AK Parti'nin kurulmasını zorlaşmıştır. AK Parti bir millet hareketi olarak kurulmuştur." dedi.

DEMOKRATİK SİVİL ANAYASA

2028 seçimlerine giderken Türkiye'nin önemli adımları atmış olacağına değinen Bakan Tunç, "Maalesef bu ülkenin muhalefeti hep yanlışı tavsiye etti. Doğruları çarpıttı. Hakaret siyaseti yaptı. Biz hakaret siyaseti yapmakla bir yere varılamayacağını söyledik. Cumhurbaşkanımıza her gün hakaret ederek bu millet sizi bir yere getirmez dedik. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi olursunuz dediğimizde yargıyla tehdit mi ediyorsunuz Adalet Bakanı nasıl böyle konuşur dediler. Biz bunu demiyoruz bu millet size destek vermez, bu millet hakaret siyasetini elinin tersiyle yiter. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı gerçekleştirmiş, ekonomimiz tek haneli enflasyon rakamlarını görmüş bir şekilde 2028 seçimlerine gideceğiz. Milletimiz yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek, Cumhur İttifakı diyecek Ak Parti diyecek" diye konuştu.