AK Parti ramazan boyunca milletin yanında oldu! Bir ayda 1 milyon vatandaş ile bir araya gelindi

Ramazan boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin Sabah Gazetesi'ne konuşan AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaretler ile milletin dayanışma ve kardeşliğine şahit olduklarını belirterek, "Bu güzel ruhu yaşatan herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Unutmayalım ki, iftar sofraları sadece ekmeğin değil, sevgi ve muhabbetin de paylaşıldığı mekânlardır. Gönüllerimizi ferahlamasına vesile olan Ramazan ayımız boyunca 81 ilde Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz ile iftarlarda ve sahurlarda buluştuk, kardeşliğimizi pekiştirdik" diye konuştu. Kaya 1 milyon kişi ile bir araya geldiklerinin altını çizdi.