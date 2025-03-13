AK Parti teşkilat Başkanı Büyükgümüş: “Suriye politikamızın haklılığı ortaya çıktı”

Ramazan programlarının da teşkilatla ele alındığını ifade eden Büyükgümüş, önümüzdeki üç yıl boyunca atılacak adımları istişare ettiklerini söyledi. Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükgümüş, "Suriye'deki meselelerde bizim ne kadar haklı bir politika izlediğimiz artık ortaya çıkmış durumda." dedi.