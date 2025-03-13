AK Parti teşkilat Başkanı Büyükgümüş: “Suriye politikamızın haklılığı ortaya çıktı”

Ramazan programlarının da teşkilatla ele alındığını ifade eden Büyükgümüş, önümüzdeki üç yıl boyunca atılacak adımları istişare ettiklerini söyledi. Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükgümüş, "Suriye'deki meselelerde bizim ne kadar haklı bir politika izlediğimiz artık ortaya çıkmış durumda." dedi.
Türkiye'nin insan hakları ve adalet ekseninde ilerlediğini vurgulayan Büyükgümüş, süreçte iyi komşuluk ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Muhalefetin dış politikada stratejik bir bakış açısına sahip olmadığını savunan Büyükgümüş, "Ucuz bir dille, çirkin sözlerle bu konuları konuşmayı tercih ediyorlar. Bunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Büyükgümüş, açıklamalarının ardından AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile görüştü ve teşkilat mensuplarıyla istişare toplantısına katıldı.