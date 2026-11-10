AK Parti Yenice İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti

Olay Yenice Zonguldak Karayolu Tomruk Deposu Mevkiinde meydana geldi. Atakan Bağbaşı'nın (42) kullandığı otomobil ile Abdulsamet Aksoy'un kullandığı kamyonet ile bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile Atakan Bağbaşı'nın kullandığı otomobil hurdaya dönerken, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanında yolcu olarak bulunan abisi Hakan Bağbaşı ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Hakan Bağbaşı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği diğer araçta bulunan 2 kişinin hafif yaralı oldukları belirtildi. Olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ATAKAN BAĞBAŞI İÇİN 2 AYRI CAMİDE CENAZE NAMAZI

Yenice AK Parti İlçe yönetim kurulu üyesi olan Atakan Bağbaşı için ilk cenaze namazı, Karabük İli Çamlık camisinde öğle namazına müteakip kılındıktan sonra Yenice ilçesi Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak namazdan sonra Bağbaşı köyü aile mezarlığında toprağa verilecek.