Haberler Yaşam Haberleri AK Parti'den eski AKUT Başkanı Mahruki'ye 50 bin liralık tazminat davası
Giriş Tarihi: 20.7.2022 17:07 Son Güncelleme: 20.7.2022 17:12

AK Parti'den eski AKUT Başkanı Mahruki'ye 50 bin liralık tazminat davası

AK Parti avukatları, Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal meydadaki paylaşımları nedeniyle, 'partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

DHA
AK Parti’den eski AKUT Başkanı Mahruki’ye 50 bin liralık tazminat davası

AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın asliye hukuk mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, AK Parti'nin yasalara göre faaliyetlerini sürdüren siyasi bir teşekkül olduğu belirtildi. Mahruki'nin Twitter hesabından parti hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı açıklamalar yaptığı kaydedildi. Mahruki'nin, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirme ve toplum nezdinde partinin itibarını zedeleme kastıyla paylaşımlar yaptığı da aktarıldı. Partinin kişilik haklarının ihlal edildiği kaydedilen dava dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:
"Partinin bu denli çirkin ve mesnetsiz ithamlara maruz kalması, kurumsal kişiliğine zarar vermektedir. Bu asılsız isnatlarla müvekkil partinin adı, kişiliği, onur ve saygınlığı rencide edilmiş, itibarı zedelenmiş ve değerlerinin ihlali sonucunda manevi zararlar oluşmuştur. Paylaşımlar, bugün itibarıyla okunmaya halen devam edilmektedir. Müvekkil parti, bir yandan hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde siyasi faaliyetlerini, hedeflerini yerine getirmeye devam ederken bir yandan bu asılsız iddialarla uğraşmak zorunda bırakılmaktadır. Parti aleyhinde paylaşımlar yapılarak eleştiri, düşünce özgürlüğü sınırları aşılmış, iddialar asılsız suç isnadı boyutuna ulaşmıştır."
Dilekçede, partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü vurgulanarak, partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Mahruki'nin 50 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.

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AK Parti'den eski AKUT Başkanı Mahruki'ye 50 bin liralık tazminat davası
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