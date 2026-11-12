AK Parti’den İBB’ye 20 milyar liralık İSKİ alacağı sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayı toplantılarında söz alan AK Parti İBB ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Murat Kant, İstanbul'un çevre politikaları, atık su arıtma yatırımları ve İSKİ'nin mali yapısına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kant, konuşmasında özellikle 2025 yılı Sayıştay denetim raporuna atıfta bulunarak İSKİ ile İBB arasındaki mali işlemleri gündeme taşıdı.

"İSKİ'NİN İBB'DEN 20 MİLYAR 307 MİLYON LİRA ALACAĞI VAR"

İSKİ'nin 2025 yılındaki borç verme giderinin yaklaşık 17 milyar 38 milyon liraya ulaştığını ifade eden Kant, bu tutarın 2024 yılında yaklaşık 626 milyon lira olduğunu söyledi.

Borç verme giderinin bir yılda yaklaşık 27 katına çıktığını belirten Kant, 2025 yılı sonunda İSKİ'nin İBB'den borç verme işlemleri nedeniyle tahsil edemediği alacağın yaklaşık 20 milyar 307 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Kant, "İSKİ, İstanbul'un altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için mi var, yoksa Büyükşehir Belediyesinin finansman yükünü taşımak için mi?" sorusunu yöneltti.

"1 MİLYAR 778 MİLYON LİRALIK SU ALACAĞI BORÇ HESABINA AKTARILDI"

Sayıştay raporundaki bir başka bulguya dikkat çeken Kant, 2025 yılında İBB adına düzenlenen su faturalarından kaynaklanan alacağın yaklaşık 2 milyar 190 milyon lira olduğunu belirtti.

Bu tutarın yaklaşık 412 milyon lirasının çevre temizlik vergisi payından mahsup edildiğini, kalan 1 milyar 778 milyon liralık alacağın ise borç verme hesabına aktarıldığını söyledi.

Sayıştay'ın söz konusu muhasebe işlemini mevzuata aykırı bulduğunu ve gecikme cezasının uygulanmamasına yol açtığını belirttiğini aktaran Kant, İBB yönetiminden tahsilat takvimini ve yapılan düzeltmeleri açıklamasını istedi.

"İSTANBUL'DAKİ ATIK SULARIN YALNIZCA YÜZDE 34'Ü İLERİ BİYOLOJİK ARITMADAN GEÇİYOR"

İstanbul'da şebekeye verilen günlük ortalama su miktarının 3,2 milyon metreküp seviyesinde olduğunu belirten Kant, arıtma yatırımlarının kentin ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

2025 yılı başında kamuoyuna yansıyan verilere göre İstanbul'daki atık suların yaklaşık yüzde 34'ünün ileri biyolojik arıtmadan geçirildiğini söyleyen Kant, Marmara Denizi'nin korunması açısından azot ve fosfor gideriminin önemine işaret etti.

Kant, 2019 öncesinde İstanbul'da bulunan 90 arıtma tesisinin 87'sinin AK Parti döneminde yapıldığını, son yedi yılda ise yalnızca üç yeni tesis kazandırıldığını belirtti.

SİLAHTARAĞA PROJESİNİ GÜNDEME GETİRDİ

2019 yılında iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesine de değinen Kant, bölgedeki atık suların başka tesislere taşınmasının enerji, bakım ve işletme maliyetlerinin açıklanmasını istedi. Kant, "Silahtarağa'nın yapılmasının pahalı olduğunu söylediniz. Peki, yapılmamasının İstanbul'a maliyetini hesapladınız mı?" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İZİNLERİ VE HAFRİYAT ALANLARINA İLİŞKİN ELEŞTİRİLER

2025 yılı Sayıştay denetiminde bazı atık su arıtma tesislerinin çevre izni veya geçici faaliyet belgesinin bulunmadığı yönünde bulgular olduğunu aktaran Kant, eksikliklerin giderilmesi için yapılan işlemleri sordu.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki Mavi Göl'ün hafriyat dökümü nedeniyle zarar gördüğünü söyleyen Kant, Haliç ve çevresindeki kirlilik iddialarının da araştırılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda İBB yönetimine çevre yatırımları ve mali kaynakların kullanımına ilişkin sorular yönelten Kant, "Bunlar cevap bekleyen somut meselelerdir" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör