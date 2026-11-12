AK Parti’den İBB'ye kültür ve sanat yatırımı eleştirisi: “Hangi ilçeye yeni bir kültür merkezi kazandırdınız?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarında AK Parti Grubu adına söz alan İBB ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İstanbul'un kültür ve sanat altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kültür hizmetlerinin yalnızca konser, sergi ve tiyatro etkinlikleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Eroğlu, İstanbulluların düzenli sanat eğitimi alabileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve eserlerini sergileyebileceği kalıcı merkezlerin önemine dikkat çekti.

"HANGİ İLÇEYE YENİ BİR KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRDINIZ?"

İBB yönetiminin kültür ve sanat alanındaki yatırımlarını sorgulayan Eroğlu, İstanbul'un farklı ilçelerinde yeni tiyatro sahnelerine, kültür merkezlerine ve sanat eğitimi veren tesislere ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Eroğlu, İBB yönetimine şu soruları yöneltti: "Hangi ilçemize yeni bir şehir tiyatrosu sahnesi kazandırmayı dert edindiniz? Hangi ilçemize yeni bir kültür merkezi kazandırmayı dert edindiniz? Hangi ilçemize yıl boyunca eğitim veren bir sanat merkezi açmayı dert edindiniz?"

Gençlerin sanat eğitimi alabilmesi ve öğrendiklerini sahnede sergileyebilmesi için kalıcı yatırımlar yapılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, kültür ve sanat hizmetlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını istedi.

MÜZE GAZHANE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Konuşmasında AK Parti döneminde başlatılan kültür yatırımlarına da değinen Eroğlu, Kadıköy'deki Müze Gazhane'yi örnek gösterdi. Endüstri mirasının korunarak kültür ve sanat alanına dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken Eroğlu, "Endüstri mimarisinin özgün kimliğini koruyarak kamusal bir kültür ve sanat merkezine dönüştürdüğümüz Müze Gazhane, AK Parti kültür belediyeciliğinin Kadıköy'deki en güçlü örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'DE YENİ VE KALICI BİR KÜLTÜR YATIRIMINIZ YOK"

Kadıköy'ün 31 Mart 2024 İBB Başkanlığı seçiminde CHP'ye yüzde 81,3 oranında destek verdiğini belirten Eroğlu, bu ilçede İBB yönetiminin kendi döneminde başlatıp tamamladığı yeni ve kalıcı bir kültür ve sanat yatırımı bulunmadığını söyledi.

Eroğlu, "Böylesine güçlü bir desteğe rağmen İBB yönetimi olarak kendi döneminizde Kadıköy'de başlatıp hizmete açtığınız yeni ve kalıcı bir kültür ve sanat yatırımınızın olmayışı, seçmenin güvenini hizmetle yeniden hak etmenin her gün taşıdığınız siyasi bir sorumluluk olduğunu da hatırlatmak isterim" dedi.

"İSTANBUL'UN KÜLTÜR HAYATINA KALICI ESERLER KAZANDIRILMALI"

İstanbul'un kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade eden Eroğlu, belediyelerin kültür ve sanat alanındaki başarısının kalıcı kurumlar ve erişilebilir hizmetlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eroğlu, "İstanbul'un derdiyle dertlenmek, bu şehrin kültür hayatına kuşaklar boyunca hizmet edecek kurumlar kazandırmayı gerektirir" ifadelerini kullandı. Konuşmasında İBB'nin faaliyet raporlarından derledikleri tabloları da gündeme getiren Eroğlu, kültür ve sanat yatırımlarına ilişkin değerlendirmeyi İstanbulluların takdirine bıraktığını belirtti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör