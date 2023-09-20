AK Parti’den Soyer’e ’ÇEDES’ tepkisi!

ÇEDES programı kapsamında İzmir'deki okullara 'manevi danışman' adı altında din görevlilerinin atanacak olmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Başkan Soyer, yaptığı paylaşımda laiklik vurgusu yaparken, "İzmir'den size bir şeyh çıkmaz!" dedi.

'LAİK ATAK ÇIKIŞLARINIZ BEYHUDE'

Soyer'in paylaşımı üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Soyer'in LGBTİ çıkışını hatırlatan Dağ, Soyer'i projeyi manipüle etmekle suçladı. Dağ paylaşımında şu ifadeler eyer verdi: "Geçtiğimiz günlerde Sosyal Terörizm LGBTİ akımına "Emrinizdeyiz" diyen Sn. Tunç Soyer, bugün değerler eğitimini içeren bir çalışmaya nefret diliyle karşı çıkıyor. Ayrıca projeye dair hiçbir bilgisi olmadan kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor. Tamamen gönüllülük esasına bağlı ve veli muvafakatı ile tercihe dayalı bir şekilde ilerleyen ÇEDES Projesi, Değerler Kulübü'ne katılan öğrencilere milli ve manevi değerlerimizin öğretimini ve gençlerin çevre hassasiyetinin artırılmasını kapsamaktadır. İmamların okullarda ders vereceği bilgisi doğru değildir ve İzmir bu proje için pilot il olarak seçilmemiştir. Beceriksiz belediye başkanlığı kariyerinizi gizlemek için "Laik Atak" çıkışlarınız beyhude... Tekrar ediyoruz! İzmir sizden en temel hizmetleri yapmanızı bekliyor. Lütfen bunlara odaklanın."

KAYA: YALANLARINI KENDİNE SAKLA

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "Beceriksizliklerini gizlemek için sürekli gerçekleri saptırıyorsun. İzmir'in en önemli sorunu olan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatıp, "emrinizdeyim" dediğin LGBT Daire Başkanlığı açmak da sana yakışırdı zaten! Aile kurumumuza ihanet etmeye ısrarla devam ediyorsun. Yalanlarını kendine sakla! Artık İzmir'de senin saçmalıklarına inanacak kimse çıkmaz!" dedi.

SAYGILI: 3 GÜN ÖNCE LGBTİ'YE KUCAK AÇAN SOYER...

Yaşananlara bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Saygılı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer; alışılagelen toplumsal ahlâk dışı sahiplenmeleri gibi, üzerinde yaygara yaparak prim yapacağı bir konu daha yakalamıştır ama geç kalmış ve boşa düşmüştür. Asıl işini gücünü bırakıp toplum değerlerini dejenere edecek ne varsa savunucusu kesilen Soyer için bir kez daha anlatalım… ÇEDES Projesi; adından da anlaşılabileceği gibi; " çevresine duyarlı, değerlerine sahip çıkan" bir kuşağın yetişmesi için yapılmış bir protokol içerir. Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in de açıkladığı gibi; kök değerlerimiz; hem evrensel hem de toplumsal değerlerimizi özümseyen bir nesil amaçlar ve eğitim kadrolarını bağlamayan bir proje çalışmasıdır. 3 gün önce LGBTİ'ye kucak açan Soyer; bugün de çevreye ve manevi değerlere sahip çıkmayı hedefleyen bir kulüp çalışmasına karşı çıkıyor! Duruşu ve söylemleri; manidar olmanın çok ötesinde, gayet açık! İzmir'in bunca kangren olmuş sorunu dururken; böyle hassas meselelerde taraf olması, yalan yanlış bilgilerle konuşması ve 'Yine işten kaytarıyor!' dedirten manipülatif açıklamalardan medet umması da cabası! İzmirli 4,5 yıldır hizmet alamıyor ve ne yazık ki kendisi sadece maval okuyor…"