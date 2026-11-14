AK Parti’den sözde akademisyenin skandal sözlerine tepki yağdı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını içeren paylaşımını alıntı yaptı.

GÜRÜZ'ÜN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Gürüz, paylaşımına "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın tepkisine neden oldu.

HADSİZLİĞE KİBRE VE UTANMAZLIĞA BAK

İnan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hadsizliğe, kibre ve utanmazlığa bak! İsminin başında o unvanla, bir de "hoca" diye toplum içine çıkıyorsan yazıklar olsun sana verilen o diplomalara! İnsanı doğduğu toprakla ve ekmeğiyle vurmaya kalkmak, fikir üretemeyen zavallı ve çürümüş zihniyetlerin işidir. Mardinlilerin asaleti de, senin o tepeden baktığın midyeci esnafının helal alın teri de bu ırkçı ve üstenci zihniyetinden bin kat daha onurludur! Bu kirli sözlerinin altında ezileceksin, hesabını hem Mardinlilerin vicdanında hem de hukuk önünde vereceksin! Haddini bileceksin!" İfadelerine yer verdi.

AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gürüz'e tepki gösterdi. Çankırı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hadsiz! Akademik unvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş. Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin'in evlatlarını ötekileştirmek de, bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da, alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir!

Ben İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak; laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme'yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum! Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır!"

Tepkilerin ardından Gürüz, bu kez özür mesajı yayımladı. Gürüz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Eyüp Necimoğlu kardeşim aradı bir paylaşımımdan dolayı haklı olarak alınmış. Başta ondan ve tüm Mardinli dostlarımdan özür dilerim." dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör