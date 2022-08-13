Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi
Giriş Tarihi: 13.8.2022 23:11 Son Güncelleme: 13.8.2022 23:16

AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol yapımı sırasında yarım asırlık fıstık çam ağacını kesmesine tepki göstererek "Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

AA
AK Partili Hamza Dağ’dan İzmir Büyükşehir Belediyesine ağaç kesme tepkisi

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacını kesen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi. Ağacın başka bir yere taşınıp yaşamasının sağlanmadığını ifade eden Dağ, vatandaşlar tarafından çekilen ağaç kesme görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Dağ, açıklamasında "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan AK Parti'li isimlerden de olaya tepkiler geldi.

AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık (!) sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyoruz: 'Taşıyamaz mıydı?' Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?'' değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sefa Şahin ise şunları kaydetti:

"Ormanlar yanarken 'Helikopter alacağız' diye para toplayan ancak helikopterin 'H'sini bile almayan CHP'li Tunç Soyer, şehrin göbeğindeki yarım asırlık çam ağacını bir emirle 5 saniyede kestirdi. Lafa gelince doğa dostu, gel gör ki doğa düşmanı, doğa katili Tunç Soyer. Yazık."

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli de kendileri Karşıyaka'yı yeşillendirirken onların 50 yıllık fıstık çamını kestiğini belirterek "Biz çöpleri toplarken onlar çöplüğe çeviriyor. Takdir kamuoyunun ve kıymetli Karşıyakalılarındır.'' paylaşımında bulundu.

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AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi
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