AK Partili İnan, SABAH’ın haberi üzerinden CHP’li Sema Bodur’a sert tepki gösterdi!

İzmir'in Dikili ilçesinde yapılacak villa projesine dahil olan 200 doktor, son seçimlerde CHP'den Kınık Belediye Başkanı seçilen Sema Bodur tarafından satılan arazilere 2022 yılında 125 milyon lira ödedi. Ancak arazinin, parayı ödedikten 42 gün sonra sit alanı ilan edildiği ortaya çıktı. Aradan geçen 3 yılda çivi bile çakılamadı. Doktorlar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek aralarında Sema Bodur'un da olduğu 5 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Eyüp Kadri İnan

SABAH'ta dün '125 milyonu aldı, tek villa yapmadı' başlığıyla yer alan haber büyük ses getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, SABAH'ın haberi üzerinden CHP'li Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'a çok sert tepki gösterdi. İnan, doktor olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da gönderme yaptı.

PARA KULELERİNİN KAYNAĞI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnan'ın açıklaması şöyle: "Gafile kelam, nafile kelam" demiş atalarımız ama biz yine görevimizi yapalım. CHP'li bir tane İzmir Milletvekili çıkıp da bu türden dolandırıcılıklara itiraz edemiyor. CHP'li milletvekillerine tavsiyemiz dolandırılan bu doktorlarımızın hakkını savunun. İzmir'e hizmet etmek yerine para kulelerinin kaynağı olmaya çalışan hımbıl yerel yöneticilerden hesap sorun.

DOKTOR CEMİL TUGAY MESLEKTAŞLARINA SAHİP ÇIKMALI

CHP'li Doktor Cemil Tugay'a da böyle bir krizde meslektaşlarını savunmak düşer. Kendisini, büyük bir mağduriyete uğrayan 200 doktora, mesleki dayanışmanın bir gereği olarak sahip çıkmasını tavsiye ediyorum. İzmir'de görev yapan doktorlarımızı toplu bir şekilde dolandıran, kooperatif yolsuzluğu yapan zihniyete ve İzmir'de kurdukları bu harami düzene hep birlikte son vereceğiz.