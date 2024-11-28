AK Partili Kaya ’Meryem Ana otoparkı’ krizini madde madde anlattı... Sengel başka gündemin peşinde!

Tarım ve Orman Bakanlığı; Selçuk Belediyesi'nin işlettiği Meryem Ana Otoparkı'nın tahsis süresinin bittiğini belirterek belediyeyi tahliye etti. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bunun üzerine nöbet adı altında otoparkın bulunduğu alanda eylem başlattı.

AK PARTİLİ KAYA MADDE MADDE ANLATTI

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bakanlık cephesinden olayı madde madde anlatarak şunları söyledi: "Meryem Ana Tabiat Parkı'nda bulunan 7 bin 491.38 m2'lik bir alan, otopark hizmetinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Selçuk Belediye Başkanlığı'na verilmiş ve 23 yıldır AK Parti iktidarı döneminde kesintisiz olarak bu süreç devam etmiştir. Selçuk Belediyesi'ne verilen izin süresi 22 Aralık 2023 tarihinde sona ermiştir. Meryem Ana Evi Derneği tarafından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "alanın gelişme planının" yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmış, dava ilk derece ve İstinaf Mahkemesince kabul edilmiştir.

HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuş ve Danıştay 6. Dairesi yeniden karar verilmek üzere dosyayı Bölge İdare Mahkemesi'ne geri göndermiştir. Milli Park Kanunu'nun 8. Maddesi'nde yer alan "Milli Park ve Tabiat Parklarının gelişme planları kesinleşmeden bu kanunda sözü edilen izin verilemez" hükmü gereğince, Selçuk Belediyesi veya başka bir kamu/özel kuruluşa tekrar izin verilmesi hukuken mümkün değildir. Selçuk Belediye Başkanı, izin süresinin bittiği tarihten beri Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı da dahil olmak üzere tüm Bakanlık görevlileriyle defaaten görüşmüş, çözümler aranmış, ancak "tekrar izin verilmesinin mümkün olmaması sebebiyle" kendilerine sözlü ve yazılı bildirimlerde bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.

HUKUKSUZ EYLEM BAŞLATTI

Selçuk Belediye Başkanının konuyu tüm AK Parti İzmir Milletvekillerimize intikal ettirdiğini fakat hukuka aykırı bir durum oluştuğu için problemin çözülemediğini belirten Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Sengel, sorumlu bir kamu görevlisi ve bir hukukçuya yakışmayacak şekilde, gerçekler apaçık ortada iken, kamuoyunu ve Selçuk'u yanıltıcı gerçek dışı beyanlarla, hukuksuz bir biçimde eylem başlatmıştır. Konunun başından itibaren, hem Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı hem de bizlerle görüşmeler gerçekleştiren, bu görüşmelerde "iyi niyetli ve yapıcı yaklaşım gördüğünü" basında çıkan açıklamalarında da sabit olduğu üzere kendisi beyan eden Sayın Sengel'in ortaya koyduğu yaklaşım 'iyi niyetten uzak ve konudan bağımsız başka bir sürecin' yönetilmek istendiğini göstermektedir. Sayın Başkan hukukçudur ve Selçuk Belediyesi'ne yönelik haksız bir işlem yapıldığını düşünüyorsa, gideceği yerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mahkemeleri olduğunu iyi bilmektedir." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI BAŞKA GÜNDEMLER PEŞİNDE

Açıklamasında Selçuk Belediye Başkanı Fliz Ceritoğlu Sengel'in süreç içerisinde birbirinden kopuk ve farklı beyanlar ile yaklaşımlar sergilediğini ifade eden Kaya: "Sayın Belediye Başkanı'nın başka gündemler peşinde olduğu, meselenin "Meryem Ana Otopark Yeri" olmadığı açıkça görülmektedir. Sayın Sengel'in kamuoyu ve Selçuklular ile birlikte, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i de yanlış yönlendirdiği açıkça görülmektedir. Sayın Özel'in ifade ettiği "belediye AK Parti'den CHP'ye geçince sözleşmenin sonlandırılması" gibi bir husus kesinlikle söz konusu değildir. Selçuk Belediyesi 2014-2019 tarihleri arasında AK Partili kadrolar tarafından yönetilirken, 31 Mart 2019 tarihinden sonra ise tekrar CHP'li yönetim işbaşına gelmiştir. O tarihten bugüne değin de yani yaklaşık 6 yıldır Selçuk Belediyesi'nin kullanımı devam etmiştir." dedi.

DÜN SÖYLEDİĞİNİ BUGÜN YALANLAYANLAR…

Meryemana Otoparkında yaşananlarla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "amaç belediyeyi çalışamaz hale getirmek" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Kaya: "Ancak tüm Selçukluların ve İzmirli hemşehrilerimizin de yakından hatırladığı gibi, Selçuk Belediyesi'nin Efes Otopark kiralamasında yaşadığı sorun, bizzat Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve tüm İzmir Milletvekillerimizin girişimleriyle, Selçuk Belediye Başkanı'nın da dahil olduğu bakanlıkta yapılan bir toplantıyla, yakın bir tarihte çözülmüş, bunu da kendisi tüm kamuoyuna duyurmuştur. Dün söylediğini bugün yalanlayanlar, bugün söylediğini de yarın unutacaktır. Tüm bu gerçekler sabitken, Selçuk Belediye Başkanı'nın gerçek dışı ve hukuksuz beyan ve yaklaşımları asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.