AK Partili Saygılı’dan Yeni Foça Yat Limanı üzerinden eser ve hizmet siyaseti vurgusu!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2023 yılında hizmete açılan Yeni Foça Yat Limanı'nın İzmir'in denizcilik ve turizm potansiyeline önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Yeni Foça Yat Limanı, İzmir'imize kazandırdığımız önemli yatırımlardan biridir. Ege'nin denizcilik ve turizm potansiyelini güçlendirirken Yeni Foça ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına da değer katıyor. Farklı büyüklükteki yelkenli ve motoryatlara hizmet sunan tesis; restoranları, kafeleri, mağazaları, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanlarıyla bölgeye yeni bir yaşam merkezi sundu. İzmir'in potansiyelini sadece anlatmıyor, yatırımlarla gerçeğe dönüştürüyoruz." dedi.

FOÇA'NIN DENİZCİLİK VE TURİZM POTANSİYELİNE GÜÇ KATTI

Yeni Foça Yat Limanı'nın Kuzey Ege'nin denizcilik ve turizm potansiyelini güçlendiren önemli projelerden biri olduğunu kaydeden Saygılı, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerimiz, İzmir'imizin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak, şehrimizi her alanda geliştirmek ve hemşehrilerimizin hizmetine yeni eserler sunmak için yatırımlarını sürdürüyor. Yeni Foça Yat Limanı, İzmir'imize kazandırdığımız önemli yatırımlardan biridir. Kuzey Ege'nin denizcilik ve turizm potansiyelini güçlendirirken Yeni Foça'nın ekonomik ve sosyal hayatına da değer katıyor. Farklı büyüklükteki yelkenli ve motoryatlara hizmet sunan tesis, 230'u denizde, 100'ü karada olmak üzere toplam 330 yat bağlama kapasitesiyle modern denizcilik altyapısını İzmir'imize kazandırdı." ifadelerini kullandı

SADECE ANLATMIYOR YATIRIMLARLA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Yeni Foça Yat Limanı'nın bölgeye sağladığı katkılara değinerek açıklamasını sürdüren Başkan Saygılı, "Üstelik bu yatırım, yalnızca teknelerin demirlediği bir limandan ibaret değil. Yeni Foça'nın tarihi dokusuna uygun, doğayla uyumlu bir anlayışla tasarlanan proje; restoranları, kafeleri, mağazaları, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanlarıyla bölgeye yeni bir yaşam merkezi sundu. Biz, İzmir'in potansiyelini sadece anlatmıyor, yatırımlarla gerçeğe dönüştürüyoruz. Turizmi geliştiren, yerel ekonomiyi canlandıran, istihdama ve ticari hayata katkı sunan bu tür projelerle İzmir'imizin marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İzmir'imizin sahip olduğu imkânları en iyi şekilde değerlendiren, ilçelerimize değer katan ve şehrimizin geleceğini güçlendiren yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.