AK Partili Tekin’den ŞPO’ya Basmane Çukuru tepkisi

Tekin, İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri olan Basmane Çukuru'nun çözümü için Cemil Tugay'ın önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Cemil Tugay, İzmir'in ve İzmirlinin yararına olacak şekilde çözmek için sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koymuştur. Sayın Tugay'ın yönettiği bu belediye hiçbir kimsenin ve hiçbir azınlığın çıkarını çoğunluğun çıkarının önüne koymadan sadece bu kente hizmet edecektir." İfadelerini kullandı.

AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan Tekin, Basmane Çukuru tartışmalarına ilişkin Şehir Plancıları Odası'na tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde konuşan Tekin, Cemil Tugay'ın sorunun çözümü için önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı, "Planlaması 40 yıl önceye dayanan, 29 yıl önce kat karşılığı sözleşmesi yapılan, bugün Basmane Çukuru adı ile anılan proje İzmir'in kangren olan sorunlarından biridir. Burhan Özfatura, Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer gibi dört belediye başkanını eskiten bu sorunu, Cemil Tugay, İzmir'in ve İzmirlinin yararına olacak şekilde çözmek için sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koymuştur. İzmirlilerin oylarıyla Büyükşehir Belediye Meclisine seçilmiş olan 30 İlçe Belediye Başkanının da içinde bulunduğu tüm partilerin Belediye Meclis üyelerinin oy birliği ile 16.01.2026 tarihinde Basmane Çukurunun çözümü için 116 nolu kararı alınmıştır. Geçtiğimiz gün odanın yaptığı açıklama çok manidardır. Bugüne kadar bu ton ve sertlikte geçmiş belediye başkanlarının resmini koyarak hiçbir açıklama yapmayan Oda yönetiminin niyetinin ne olduğunu İzmir halkının takdirine bırakıyorum. 2024 yerel seçimlerinde oy kullanan 2 milyon 734 bin 107 İzmirlinin iradesini temsil eden Meclisin yerine kendini koyan, kendi meslektaşlarının bile hepsini temsil etmeyen bu meslek odası yönetimine tavsiyem, siyaset yapacaklar ise İzmir'in geleceğini kendi kariyerlerine basamak yapmamalarıdır."

İZMİR HALKININ SESSİZ ÇOĞUNLUĞU BİR AVUÇ GÜRÜLTÜCÜYE PABUÇ BIRAKMAYACAK

Şehir Plancıları Odası yönetiminin Basmane Çukuru'na ilişkin tutumunu eleştiren Tekin, Kültürpark'taki işlevsiz hollerin yıkılarak ilave yeşil alan kazandırılması planının görmezden gelindiğini söyledi. Oda yönetimine Basmane Çukuru'nu satın alarak belediyeye şartlı bağışta bulunma çağrısı yapan Tekin," İzmir'in geleceği ile oynamaktan vazgeçmeleridir. Oda yönetimini ''İstemezükçü topluluğun'' arka bahçesi haline getirmemeleridir. Basmane Çukurunun yeşil alan olmasını isteyen oda yönetimi, fuardaki işlevsiz holleri yıkarak binlerce m² yeşil alanı fuara ilave yeşil alan kazandırma planını görmezden gelmektedir. İzmir Kültürpark ile yan yana olan Basmane Çukurunun çok kıymetli bir alan olduğunu ifade edip buranın Belediye tarafından yeşil alan olmasını isteyen Oda yönetimi, İzmir'in diğer ihtiyaçları için kullanılacak belediye kaynağının bu alanın yeşil alan olması için kullanılmasını talep etmektedir. Oda yönetimine tavsiyem, bu söylediklerini gerçekten bu kadar önemsiyorlarsa ve değeceğini düşünüyorlarsa bu alanı satın alıp belediyeye yeşil alan olması için şartlı bağış yapmalarıdır. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmamasına rağmen kendini mahkeme yerine koyarak görüşlerini topluma dikte edici davranışlar ve ütopik söylemlerle kamuoyunu yanıltmaktan kaçınarak gerçekçi çözümler üzerinde Belediyenin ilgili birimleri ile diyalog kurmalarını tavsiye ederim. Cemil Tugay başkanlığında İzmir'in sorunlarını çözmek için atılan her adıma karşı çıkan bu zihniyet ve organizasyonlar başarılı olamayacaktır. Çözümleri engelleyerek yapay bir siyasi başarısızlık yaratmaya çalışanlar umduğunu bulamayacaktır. İzmir halkının sessiz çoğunluğu bir avuç gürültücüye pabuç bırakmayacaktır."

TARİH BU ODA YÖNETİCİLERİ GİBİ HER SORUNUN ÇÖZÜMÜNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARI BİR GÜN MUTLAKA TOPLUMUN VİCDANINDA YARGILAYACAKTIR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ercan Tekin, sözlerini şu şekilde sonlandırdı,"Cemil Tugay'ın yönettiği bu belediye hiçbir kimsenin ve hiçbir azınlığın çıkarını çoğunluğun çıkarının önüne koymadan sadece bu kente hizmet edecektir. Tarih bu oda yöneticileri gibi her sorunun çözümüne engel olmaya çalışanları bir gün mutlaka toplumun vicdanında yargılayacaktır. En net haliyle ifade etmem gerekirse, ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler, nerede konuşurlarsa konuşsunlar ama şunu unutmasınlar: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay, İzmir için, İzmirli için en doğrusunu yapmaya, İzmirli'nin oyları ile aldığı yetkiyi İzmir ve İzmirliler için kullanmaya devam edecektir." diye konuştu

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