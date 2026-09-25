AK Partili Veysel Tipioğlu: Milletimizin gönlü şehit ailelerimize ve gazilerimize ardına kadar açıktır

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gebze Şubesinin yeni hizmet binasının tanıtım töreninde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Gebze Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan ve ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Tipioğlu, aziz şehitlerin metanet sahibi aileleri ve kahraman gazilere olan minnetin kelimelerle ifade edilemeyeceğini vurguladı.

Devletin kapılarının ve imkanlarının her zaman kendilerine açık olduğunu belirten Tipioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan daha kıymetlisi, milletimizin gönlü de şehit ailelerimize ve gazilerimize ardına kadar açıktır. Onlar, bu vatan uğruna gösterilen fedakarlığın en kıymetli emanetleridir. Yanlarında olmak, milletçe taşıdığımız büyük bir vefa borcudur. Bu kıymetli eseri şehrimize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi'nin hayırlı olmasını diliyorum."

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, dernek yöneticileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Program, protokol üyelerinin hizmet binasında yaptığı incelemeler ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör