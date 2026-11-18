Türkiye genelinde CHP-YENİ Parti'li belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat soruşturmaları gündemdeki yerini korurken, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri belediyecilik anlayışları arasındaki farkı ortaya koydu. Belediye bütçelerinde yatırım harcamalarına ayrılan paylar incelendiğinde, en yüksek oranlara AK Partili belediyelerin sahip olduğu görüldü. İstanbul'daki 13 ilçe belediyesinin yer aldığı yatırım sıralamasında ilk 9 basamağın tamamında AK Partili belediyeler bulunuyor. CHP'li belediyeler ise listenin 10 ve 11'inci sıralarında yer alıyor.

Orhan Çerkez

İSTANBUL'DA YATIRIM BÜTÇESİ ŞAMPİYONU ESENLER BELEDİYESİ OLDU

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçe verilerinde, AK Partili belediyelerin yatırım oranları dikkati çekti. Esenler Belediyesi, bütçesinin yüzde 45,89'unu yatırımlara ayırarak ilk sırada yer aldı. Kağıthane Belediyesi yüzde 42,40 ile ikinci, Arnavutköy Belediyesi ise yüzde 39,04 ile üçüncü sıraya yerleşti. Bu belediyeleri Fatih ve Zeytinburnu takip etti. Bütçe verilerine göre AK Partili Esenler Belediyesi, 14 milyar 850 milyon liralık 2027 yılı bütçesinin 6 milyar 814 milyon 420 bin lirasını yatırımlara ayırdı. Böylece belediyenin yatırım harcamalarının toplam bütçeye oranı yüzde 45,89 oldu.

Kağıthane Belediyesi 11 milyar 650 milyon liralık bütçesinden 4 milyar 939 milyon 313 bin lirayı yatırıma ayırarak yüzde 42,40'lık oranla ikinci sırada yer aldı. Arnavutköy Belediyesi ise 19 milyar 900 milyon liralık bütçesinin 7 milyar 769 milyon 633 bin lirasını yatırım harcamalarına ayırdı. Arnavutköy'ün yatırım oranı yüzde 39,04 olarak gerçekleşti. Fatih Belediyesi yüzde 36,81, Zeytinburnu Belediyesi yüzde 36,06, Pendik Belediyesi yüzde 32,79 ve Ümraniye Belediyesi yüzde 29,61 yatırım oranlarıyla ilk 7 içerisinde yer aldı. Gaziosmanpaşa yüzde 27,65, Sultangazi ise yüzde 25,69 ile ilk 9 sırayı tamamladı.

Resul Emrah Şahan

CHP'Lİ BELEDİYELERİN YATIRIM ORANLARI GERİDE KALDI

Yatırım sıralamasında CHP yönetimindeki belediyeler ise AK Partili belediyelerin gerisinde kaldı. Sancaktepe Belediyesi yüzde 23,25'lik yatırım oranıyla 10'uncu, Eyüpsultan Belediyesi ise yüzde 21,02'lik oranla 11'inci sırada yer aldı. Sancaktepe Belediyesi 13 milyar 545 milyon liralık bütçesinden 3 milyar 149 milyon 347 bin lirayı yatırımlara ayırırken, Eyüpsultan Belediyesi 13 milyar liralık bütçesinin 2 milyar 732 milyon 312 bin 515 lirasını yatırım harcamalarına tahsis etti. AK Partili Sultanbeyli Belediyesi yüzde 19,29, Çekmeköy Belediyesi ise yüzde 19,08 yatırım oranıyla listenin 12'nci ve 13'üncü sırasında yer aldı. Bütçe tablosunda yatırım harcamaları, sermaye giderleri ve sermaye transferlerinin toplamı üzerinden hesaplandı. Veriler, İstanbul'da yatırım oranı en yüksek ilk 9 belediyenin AK Parti yönetiminde bulunduğunu ortaya koydu.

CHP-YENİ PARTİ'Lİ BELEDİYELERDE RÜŞVET VE YOLSUZLUK DOSYALARI

CHP'-YENİ Partili belediyelerin yatırım bütçeleriyle gündeme geldiği tabloya karşılık, çok sayıda YENİ Parti- CHP'li belediye hakkında rüşvet, yolsuzluk, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve örgütlü suç soruşturmaları yürütülüyor. İstanbul'da eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütüne üyelik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme suçlamalarıyla cezaevine gönderildi. İddianamede 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istendi. Aziz İhsan Aktaş davasında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ömer Arısoy

Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla işlem yapıldı. Hakkında 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya ve 16 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye yöneticileri suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. İmamoğlu hakkında İBB davasında 828 yıldan 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, terör örgütüne yardım suçlamasıyla tutuklanırken, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında işlem yapıldı. Şahan için 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep edilirken Çalık için ise 30 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Onursal Adıgüzel

Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün rüşvet ve irtikap, eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe rüşvet, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise irtikap suçlamalarıyla yürütülen soruşturmalarda tutuklandı. Akgün hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bahçetepe hakkında ise 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Bahçetepe yargılama sonucunda rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlamaları kapsamında operasyon düzenlendi. Hakkında 311 yıldan 818 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise imar işlemleriyle bağlantılı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklandı. Hakkında hazırlanan iddianamede 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İsmet Yıldırım

Bunlara 2026 yılında yürütülen soruşturmalar da eklendi. Eski Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet ve suç örgütü suçlamalarıyla tutuklandı. Eski Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında yolsuzluk soruşturması kapsamında işlem yapıldı. Eski Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet, eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla görevinden uzaklaştırıldı. Dedetaş hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

Son olarak Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik operasyonda eski Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla tutuklandı. Adıgüzel'in ardından göreve gelen Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de suç örgütüne üyelik ve rüşvet alma suçlamalarıyla tutuklanan isimler arasında yer aldı. Adıgüzel, Balcıoğlu, Akpolat, Dedetaş, Özmen ve Güneş hakkında soruşturmalar devam ediyor.

Abdurrahman Dursun

TUTUKLU 7 ESKİ BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ'YE KATILDI

YENİ Parti'nin 14 Kasım'da Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda, YENİ Parti-CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan 7 eski ilçe belediye başkanının partiye katıldığı açıklandı. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün tarafından okunan ortak mesajda, siyasi mücadelelerine YENİ Parti çatısı altında ve Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde devam edecekleri bildirildi.

Partiye katılma kararı alan isimler şu şekilde sıralandı:

*Rıza Akpolat: Beşiktaş eski Belediye Başkanı

*Alaattin Köseler: Beykoz eski Belediye Başkanı

*Resul Emrah Şahan: Şişli eski Belediye Başkanı

*Hasan Akgün: Büyükçekmece eski Belediye Başkanı

*Hasan Mutlu: Bayrampaşa eski Belediye Başkanı

*Onursal Adıgüzel: Ataşehir eski Belediye Başkanı

*Ali Ercan Akpolat: Adalar eski Belediye Başkanı