Beykoz’da COP 31 öncesi su zirvesi: “İklim dirençli şehirler kurmalıyız”

Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, suyun yalnızca çevre meselesi olmadığını, medeniyetlerin gelişimi açısından da belirleyici olduğunu söyledi. Ercan, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde iklim dirençli şehirler kurması ve su güvenliğini teminat altına alması gerektiğini ifade etti. Ercan, şehirlerin "sünger şehirler"e dönüştürülmesi, yağmur suyunun daha etkin kullanılması, gri suyun geri kazanılması ve şebekelerdeki su kayıp-kaçaklarının azaltılması gerektiğini belirterek, su kaynaklarının verimli kullanılmasının gelecek nesillere karşı sorumluluk olduğunu kaydetti.

COP31 TÜRKİYE'NİN İKLİM VİZYONUNU GÜNDEME TAŞIYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de toplantıda yaptığı konuşmada, şehirlerin insanı merkeze alan, tabiatı gözeten ve geleceği dikkate alan bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi. Demir, "Sıfır Atık Hareketi"nin toprağa ve geleceğe karşı vefa borcunun bir parçası olduğunu ifade ederek, COP31 ev sahipliğinin Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir şehircilik alanlarındaki yaklaşımının uluslararası ölçekte ele alınacağı önemli bir basamak olduğunu belirtti.

BEYKOZ'DA SU VE İKLİM DİRENCİ MASAYA YATIRILDI

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ise programın ortak akılla sorunlara çözüm aranacak bir zemin oluşturacağını belirtti. Gürzel, toplantıdan çıkacak fikirlerin yerel yönetimlerin uygulamalarına ve şehir politikalarına katkı sağlamasını temenni etti.

"ŞEHİRLERİN SU VİZYONU" KONUŞULDU

Program kapsamında "COP31 Yolunda Şehirlerin Su Vizyonu" başlıklı panel gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Tülay Kalav'ın moderatörlüğündeki oturumda eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur ve TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy yer aldı. İkinci oturumda ise AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, eski İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca görüşlerini paylaştı.

BEYKOZ SU YOLLARI ÜZERİNDE BİR İLÇE OLDUĞU İÇİN SEÇİLDİ

Göksu ve Riva dereleri, Elmalı Barajı, ormanları ve geniş kıyı şeridiyle Beykoz; su kaynakları, doğal ekosistemler ve kentsel yaşamın iç içe geçtiği bir yapıya sahip olması nedeniyle program için seçildi. İlçenin bu özellikleri, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin yanı sıra taşkın, kuraklık ve su kıtlığı konularının birlikte değerlendirilmesine zemin sundu. Program, katılımcılara plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör