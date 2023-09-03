"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 3 Eylül 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menapoza girdiği ortaya koyulmuştur? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menapoza girdiği ortaya koyulmuştur?