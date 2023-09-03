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Giriş Tarihi: 3.9.2023 23:20 Son Güncelleme: 3.9.2023 23:21

Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menapoza girdiği ortaya koyulmuştur?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 3 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menapoza girdiği ortaya koyulmuştur? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menapoza girdiği ortaya koyulmuştur?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 3 Eylül 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menapoza girdiği ortaya koyulmuştur? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (3 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menapoza girdiği ortaya koyulmuştur?



SEÇENEKLER

A- Katil balina (CEVAP)
B- Denizanası
C- Eşek arısı
D- Kaplumbağa


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Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menapoza girdiği ortaya koyulmuştur?
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