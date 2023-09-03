"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 3 Eylül 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menapoza girdiği ortaya koyulmuştur? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (3 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;