Akar: “Terörsüz Türkiye’ye herkes sahip çıkmalı”

AK Parti Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Fırat Üniversitesi'nin 50. Yıl buluşmaları kapsamında "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" konulu konferansa ve bir dizi ziyaretler için Elazığ'a geldi. İlk olarak AK Parti Elazığ il başkanlığını ziyaret eden Hulusi Akar, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkan Yardımcısı Seyfettin Bahçeci ve yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

"86 MİLYON TEK BİR MİLLETİZ"

Burada açıklamalarda bulunan Akar, Terörsüz Türkiye ile birlikte çok daha hızlı şekilde Türkiye'nin gelişmesinin gerçekleşeceğini belirterek,"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi şan ve şeref ile dolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük atılımlar yaptı, yapmaya devam ediyor. Bunun sonucunda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için, terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi için bu Türkiye yüzyılında elimizden gelen neyse bunu yaptık, yapacağız. Dolayısıyla bu milli birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde gerçekleştirmek suretiyle sağa sola bakmadan ilerleyeceğiz ve gerçekten layık olduğu şekliyle ülkemizi layık olduğu seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz ve getireceğiz inşallah. Bu terörsüz Türkiye konusunda hepimizin hassas olması lazım. Hepimizin katkı sağlaması lazım. Bu terörsüz Türkiye'nin amacı açık ve net belli. Bizim enerjimizi, bizim insanımızı, gençlerimizi korumak, kollamak. Paramızı pulumuzu çarçur etmemek, işimize gücümüze bakmak. Bu konuda yapılması gereken ne varsa bu mali külfet dahil. Bundan kurtulup ülkemizin kalkınmasına yönelmemiz lazım. Bizim dileğimiz, temennimiz bir an önce bu fesih kararının uygulanması, silahların bırakılması ve buna bağlı olarak da 86 milyon vatandaşımızın çok daha güvenli bir şekilde, çok daha müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesidir. Terörsüz Türkiye ile birlikte çok daha hızlı ve ileri adımlarla ülkemizin bekası ve müreffehi gerçekleşecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin dezenformasyona ve provokasyonlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet Bahçeli son derece hassas bir şekilde konuştular, görüştüler, çerçeveyi çizdiler. İstikameti belirleyip hedefleri gösterdiler. Bu istikamette bu hedefler doğrultusunda hep beraber çalışmak suretiyle bu memleketin, bu milletin, asil milletimizin, bu evlatlarının, 86 milyonun hiçbir ayrım yapmaksızın birlik ve beraberlik içinde yaşaması bizim tarihimizde hem tarihimiz itibarıyla kültürümüz, medeniyetimiz, inancımız çerçevesinde. Biz hiçbir zaman etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Biz birliğimizi, beraberliğimizi her zaman ön plana çıkardık, çıkarmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla inşallah bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için, millet için, kalkınmamız için, insanlarımızın çok daha rahat ve müreffeh yaşaması için ne lazımsa; yatırım, istihdam, üretim, ihracat bunların hepsini gerçekleştirmek suretiyle gerçekten sahip olduğumuz potansiyeli çok verimli bir şekilde kullanacağız. Bunu millet böyle ülkemizin, milletimizin 86 milyonun düşmanları, 86 milyonun karşıtları kimler varsa çatlasa da patlasa da Allah'ın izniyle, milletimizin de sizlerin de sevgisi, güveni ve desteğini aldığımız bizim enerji ile bunu başaracağız" diye konuştu.