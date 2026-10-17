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Giriş Tarihi: 17.10.2026 07:19

Akaryakıt Fiyatları 17 Ekim 2026: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

17 Ekim 2026 akaryakıt fiyatları, araç sahipleri ve sürücüler tarafından günün ilk saatleriyle birlikte yakın takibe alındı. Küresel brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir, pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte dev şehirlerdeki tabelalarda yer alan en güncel akaryakıt rakamları...

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Akaryakıt Fiyatları 17 Ekim 2026: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
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Enerji piyasalarındaki son gelişmeler ve brent petroldeki hareketlilik sonrasında serbest piyasa akaryakıt tabelaları yeniden güncellendi. Hafta sonuna girerken motorin (mazot), otogaz ve benzinin litre fiyatı maliyetlerini hesaplamak isteyen sürücüler için il il güncel pompa tarifeleri netleşti.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI: AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL RAKAMLAR

Türkiye'nin en yüksek araç popülasyonuna sahip kenti olan İstanbul'da, lojistik ve nakliye maliyetlerindeki farklılıklar sebebiyle Avrupa ve Anadolu yakalarında tabelalar küçük farklarla ayrışıyor. 17 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul genelinde akaryakıt dağıtım şirketlerinin uyguladığı litre bazlı satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 83,80 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,60 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL

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İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 83,60 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,50 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 84,80 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 97,70 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 85,10 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 98,00 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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