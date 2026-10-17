Akaryakıt Fiyatları 17 Ekim 2026: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Enerji piyasalarındaki son gelişmeler ve brent petroldeki hareketlilik sonrasında serbest piyasa akaryakıt tabelaları yeniden güncellendi. Hafta sonuna girerken motorin (mazot), otogaz ve benzinin litre fiyatı maliyetlerini hesaplamak isteyen sürücüler için il il güncel pompa tarifeleri netleşti.
Türkiye'nin en yüksek araç popülasyonuna sahip kenti olan İstanbul'da, lojistik ve nakliye maliyetlerindeki farklılıklar sebebiyle Avrupa ve Anadolu yakalarında tabelalar küçük farklarla ayrışıyor. 17 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul genelinde akaryakıt dağıtım şirketlerinin uyguladığı litre bazlı satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 83,60 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,50 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 40,60 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 84,80 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 97,70 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,29 TL