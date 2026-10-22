Akaryakıt Fiyatları 22 Ekim 2026: Benzine indirim! Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

BENZİNDE HAFTANIN İKİNCİ İNDİRİM DALGASI POMPAYA YANSIDI

Brent petrol varil fiyatı ve döviz kurundaki anlık değişimler benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda 22 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzin litresine 3,35 TL indirim yapıldı.