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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:04

Akaryakıt Fiyatları 22 Ekim 2026: Benzine indirim! Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü benzine gelen ikinci indirim dalgasıyla yenilendi. Peki, gece yarısı tabelalara yansıyan düşüşün ardından bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İl il güncel rakamlar.

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Akaryakıt Fiyatları 22 Ekim 2026: Benzine indirim! Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?
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Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan enerji piyasasında araç sahiplerinin yüzünü güldüren gelişmeler yaşanıyor. Salı günü gerçekleşen 4,30 TL'lik geri çekilmenin ardından, Perşembe gecesi itibarıyla akaryakıt istasyonlarında benzin fiyatına 3,35 TL tutarında yeni bir indirim daha uygulandı. İki aşamalı bu düşüşle birlikte haftalık toplam indirim 7,65 TL seviyesine ulaşırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları baştan aşağı değişti.

BENZİNDE HAFTANIN İKİNCİ İNDİRİM DALGASI POMPAYA YANSIDI

Brent petrol varil fiyatı ve döviz kurundaki anlık değişimler benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda 22 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzin litresine 3,35 TL indirim yapıldı.

Salı günü uygulanan 4,30 TL'lik düşüş de eklendiğinde, benzin fiyatlarında hafta genelindeki toplam indirim miktarı 7,65 TL'yi buldu. Motorin ve LPG tarafında ise bu gece yarısı herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi; mevcut rakamlar korundu.

İşte, güncel rakamlar:

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22 EKİM 2026 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dağıtım firmaları ve bayi bazlı nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük kuruş farkları görülse de İstanbul genelinde ortalama pompa fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litresi: 76,25 TL

Motorin (Mazot) litresi: 96,70 TL

LPG (Otogaz) litresi: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litresi: 76,05 TL

Motorin (Mazot) litresi: 96,50 TL

LPG (Otogaz) litresi: 40,60 TL

ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Başkent ve Ege'nin metropolünde de tabelalar gece yarısı güncellendi. İndirim sonrasında Ankara ve İzmir'deki satış fiyatları şöyle gerçekleşti:

Ankara:

Benzin litresi: 77,25 TL

Motorin litresi: 97,80 TL

LPG litresi: 41,29 TL

İzmir:

Benzin litresi: 77,45 TL

Motorin litresi: 98,00 TL

LPG litresi: 41,20 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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