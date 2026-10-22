Akaryakıt Fiyatları 22 Ekim 2026: Benzine indirim! Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan enerji piyasasında araç sahiplerinin yüzünü güldüren gelişmeler yaşanıyor. Salı günü gerçekleşen 4,30 TL'lik geri çekilmenin ardından, Perşembe gecesi itibarıyla akaryakıt istasyonlarında benzin fiyatına 3,35 TL tutarında yeni bir indirim daha uygulandı. İki aşamalı bu düşüşle birlikte haftalık toplam indirim 7,65 TL seviyesine ulaşırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları baştan aşağı değişti.
Brent petrol varil fiyatı ve döviz kurundaki anlık değişimler benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda 22 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzin litresine 3,35 TL indirim yapıldı.
Dağıtım firmaları ve bayi bazlı nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük kuruş farkları görülse de İstanbul genelinde ortalama pompa fiyatları şu şekilde şekillendi:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litresi: 76,25 TL
Motorin (Mazot) litresi: 96,70 TL
LPG (Otogaz) litresi: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litresi: 76,05 TL
Motorin (Mazot) litresi: 96,50 TL
LPG (Otogaz) litresi: 40,60 TL
Başkent ve Ege'nin metropolünde de tabelalar gece yarısı güncellendi. İndirim sonrasında Ankara ve İzmir'deki satış fiyatları şöyle gerçekleşti:
Ankara:
Benzin litresi: 77,25 TL
Motorin litresi: 97,80 TL
LPG litresi: 41,29 TL