Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt fiyatları 25 Mart 2025 Salı: Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.3.2025 09:16 Son Güncelleme: 25.3.2025 09:18

Akaryakıt fiyatları 25 Mart 2025 Salı: Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri arasında yerini aldı. İndirim ve zam haberleri ile takip edilen akaryakıtta benzin fiyatı değişti. Yeni rakamların ardından gözler motorin fiyatına döndü. Araç sahipleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de pompaya yansıyan rakamları takip ediyor. Peki; 25 Mart 2025 bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları 25 Mart 2025 Salı: Bugün LPG, mazot motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları 25 Mart Salı günü yaşanan değişimlerle izleniyor. Özellikle İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası farkının olduğu fiyatlarda güncel rakamlar takibe alındı. Brent petrolde yaşanan gelişmeler akaryakıta da zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, (mazot) motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATI DEĞİŞTİ!

Benzin fiyatı brent petrolde yaşanan düşüş sonrası peş peşe indirim almıştı ancak piyasalarda dengeler değişti. Benzinin litresinde 1 lira 51 kuruş artış yaşanıyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 46,75 TL

Motorin litre fiyatı: 45,35 TL

LPG fiyatı: 27.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 46,61 TL

Motorin litre fiyatı: 45,23 TL

LPG fiyatı: 26.74 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.08 TL

LPG fiyatı: 27.35 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG fiyatı: 27.25 TL

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Akaryakıt fiyatları 25 Mart 2025 Salı: Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu?
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