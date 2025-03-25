Akaryakıt fiyatları 25 Mart 2025 Salı: Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları 25 Mart Salı günü yaşanan değişimlerle izleniyor. Özellikle İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası farkının olduğu fiyatlarda güncel rakamlar takibe alındı. Brent petrolde yaşanan gelişmeler akaryakıta da zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, (mazot) motorin ve benzin fiyatı ne kadar?