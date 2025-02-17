Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma çıktı: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda yerde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan ve silahla vurulduğu tespit edilen şahıs ambulansta Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak isminin Ömer Çetinkaya olduğu tespit edilen şahıs, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, A.A. isimli şahıs ve yanında 3 erkek şahsın Çetinkaya ile tartıştığı ve 3 el ateş ettikten sonra kaçtıkları belirtildi. Operasyon başlatan emniyet güçleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.