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Giriş Tarihi: 16.12.2024 23:11

Akaryakıt istasyonunda yangın: Minibüsün motor kısmı alev alarak yandı

Samsun'un Atakum ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir minibüsün motor kısmı alev alarak yandı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen minibüsü istasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevi söndürmesi yer aldı.

DHA
Akaryakıt istasyonunda yangın: Minibüsün motor kısmı alev alarak yandı

Samsun'daki olay, bu akşam saat 18.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

MİNİBÜSÜN MOTOR KISMINDAN DUMANLAR ÇIKTI

Seyir halindeyken minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı akaryakıt istasyonuna çekerek yardım istedi. İstasyon görevlileri, yangın tüpüyle alevleri söndürdü.

O ANLAR KAMERADA

O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen minibüsü istasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevi söndürmesi yer aldı.

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Akaryakıt istasyonunda yangın: Minibüsün motor kısmı alev alarak yandı
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