Akaryakıt son dakika: Motorine indirim! 15 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç L gibi sorular akaryakıt indirim haberi ardından gündemdeki yerini aldı. Yılbaşından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle araştırılmaya devam ediyor. Motorin indirim alırken benzin fiyatı 15 Kasım 2022 tarihi ile sorgulanmaya devam ediyor. LPG, benzin ve motorin fiyatı güncel rakamlarla araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, akaryakıt son durum…