Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt son dakika: Motorine indirim! 15 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?
Giriş Tarihi: 15.11.2022 07:11

Akaryakıt son dakika: Motorine indirim! 15 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberi ile araç sahiplerini sevindiren bir gelişme duyuruldu. Rusya Ukrayna savaşı ile artan gerilim sonrası hareketli bir zeminde ilerlemeye başlayan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Güncel motorin fiyatı ile benzin fiyatı sorgulanmaya başladı. 15 Kasım 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak motorine indirim haberi gündemdeki yerini aldı. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 15 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul’da benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

Akaryakıt son dakika: Motorine indirim! 15 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç L gibi sorular akaryakıt indirim haberi ardından gündemdeki yerini aldı. Yılbaşından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle araştırılmaya devam ediyor. Motorin indirim alırken benzin fiyatı 15 Kasım 2022 tarihi ile sorgulanmaya devam ediyor. LPG, benzin ve motorin fiyatı güncel rakamlarla araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, akaryakıt son durum…

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022 tarihinden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşti!

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 15 Kasım 2022 Salı günü için sorgulanıyor. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

ANKARA

Motorin fiyatı: 24,89 TL

Benzin fiyatı: 22,83 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 24,79 TL

Benzin fiyatı: 22,68 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 24,93 TL

Benzin fiyatı: 22,84 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Akaryakıt son dakika: Motorine indirim! 15 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?
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