Akaryakıt son dakika: Motorine indirim! 15 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç L gibi sorular akaryakıt indirim haberi ardından gündemdeki yerini aldı. Yılbaşından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle araştırılmaya devam ediyor. Motorin indirim alırken benzin fiyatı 15 Kasım 2022 tarihi ile sorgulanmaya devam ediyor. LPG, benzin ve motorin fiyatı güncel rakamlarla araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, akaryakıt son durum…
Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.
15 Kasım 2022 tarihinden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşti!
İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...
ANKARA
Motorin fiyatı: 24,89 TL
Benzin fiyatı: 22,83 TL
LPG fiyatı: 10,79 TL
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 24,79 TL
Benzin fiyatı: 22,68 TL
LPG fiyatı: 10,80 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 24,93 TL
Benzin fiyatı: 22,84 TL
LPG fiyatı: 10,54 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.