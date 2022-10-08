Haberler Yaşam Haberleri Akbank uygulaması çöktü mü, hacklendi mi, sorun mu var? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 8.10.2022 09:24 Son Güncelleme: 8.10.2022 09:24

Akbank uygulaması çöktü mü, hacklendi mi, sorun mu var? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?

Akbank mobil uygulaması üzerinden sorun yaşayan binlerce müşteri bugün sabah saatleriyle müşteri hizmetleri üzerinden destek almaya çalışıyor. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre; kurumun kredi kartlarında yanlış bakiye gösterimi gibi problemler söz konusu. Hal böyleyken ise “Akbank uygulaması çöktü mü, hacklendi mi, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?” soruları yanıt aramaya başladı. Akbank çöktü mü sistem arızası mı var sorusunun yanıtı ise kurumdan geldi. Konuyla ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Akbank uygulaması çöktü mü, hacklendi mi, sorun mu var? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?

Akbank uygulaması ile ilgili sosyal medyada binlerce kullanıcı sabah saatleriyle paylaşıma başladı. Müşteriler uygulamada kullanılabilir bakiyelerinde gördüğü yanlış rakamlar sonrası kurumun açıklama yapmasını bekliyordu. Bu noktada ise "Akbank uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar harcamalarının hatalı yazıldığını iddia ediyor. Peki, Akbank sistemi hacklendi mi, çöktü mü, sorun ne zaman düzelir? İşte detaylar.

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AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 7 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sorun, kullanıcıları endişelendirdi. Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

Kurum sosyal medyada bir müşterisinin paylaşımına şu yanıtı verdi; "Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

444 25 25 - 0850 222 25 25'i arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilir, Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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