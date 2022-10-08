Akbank uygulaması çöktü mü, hacklendi mi, sorun mu var? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?

Kurum sosyal medyada bir müşterisinin paylaşımına şu yanıtı verdi; "Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

444 25 25 - 0850 222 25 25'i arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilir, Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.