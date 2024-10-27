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Giriş Tarihi: 27.10.2024 14:08 Son Güncelleme: 27.10.2024 14:21

Akçaabat'ta Cumhuriyet’in 101. Yıl dönümü için Fener Alayı yapıldı

Akçaabat Belediyesi organizesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl dönümü Kutlama etkinlikleri kapsamında yoğun kalabalığın katılımıyla Fener Alayı yapıldı, meşaleler yakıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Akçaabat’ta Cumhuriyet’in 101. Yıl dönümü için Fener Alayı yapıldı

Akçaabat'ta büyük coşkuyla kutlanılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılan Fener Alayı etkinliği, Abdullah Fazıl Ağanoğlu İlkokulu önünde başlayarak Hamam Çimeni Çarşısı'na kadar devam etti. ağmura rağmen yoğun bir katılımın olduğu fener alayına, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe protokolü ve çok sayıda Akçaabatlı katıldı.

Karadeniz Balkan Orkestrası'nın marşları eşliğinde yürüyen kalabalık, Cumhuriyet'in ruhunu ve değerlerini bir arada yaşatmanın mutluluğunu paylaşırken orkestranın çaldığı marşlarla yürüyüşün atmosferi renklendi. Fener alayı sonrasında Hamamçimeni Çarşısı avlusunda düzenlenen etkinlikler, geceyi unutulmaz kıldı. Burada gerçekleştirilen bisiklet, otomobil ve Off-Road akrobasi gösterileri, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteriler sırasında, sürücülerin yetenekleri ve cesareti izleyenlerden büyük alkış aldı.

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Akçaabat'ta Cumhuriyet’in 101. Yıl dönümü için Fener Alayı yapıldı
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