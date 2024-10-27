Akçaabat’ta Cumhuriyet’in 101. Yıl dönümü için Fener Alayı yapıldı

Akçaabat'ta büyük coşkuyla kutlanılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılan Fener Alayı etkinliği, Abdullah Fazıl Ağanoğlu İlkokulu önünde başlayarak Hamam Çimeni Çarşısı'na kadar devam etti. ağmura rağmen yoğun bir katılımın olduğu fener alayına, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe protokolü ve çok sayıda Akçaabatlı katıldı.

Karadeniz Balkan Orkestrası'nın marşları eşliğinde yürüyen kalabalık, Cumhuriyet'in ruhunu ve değerlerini bir arada yaşatmanın mutluluğunu paylaşırken orkestranın çaldığı marşlarla yürüyüşün atmosferi renklendi. Fener alayı sonrasında Hamamçimeni Çarşısı avlusunda düzenlenen etkinlikler, geceyi unutulmaz kıldı. Burada gerçekleştirilen bisiklet, otomobil ve Off-Road akrobasi gösterileri, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteriler sırasında, sürücülerin yetenekleri ve cesareti izleyenlerden büyük alkış aldı.