Akçakale’de TIR’ın altına kalan çocuk hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tır manevra yaparken sokakta arkadaşlarıyla birlikte bisikletiyle oynayan Yasin Demirkan'a (10) çarptı. Mahallede vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Olay yeri incelmesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Akçakale Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan kaza sonra TIR şoförünün kaçtığı kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.