Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Dünyanın en şifalı besini

Akciğeri temizleyen besinler şöyle;
ANTİOKSİDANLAR:
Yaban mersini, böğürtlen, çilek, ıspanak gibi besinler bol miktarda antioksidan içeriyor. Sebze ve meyveler vücudu aksidatif stresten koruyor.
YEŞİL ÇAY:
Antioksidan bakımından oldukça zengin olan yeşil çay, polifenoller içeriyor ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir.
NARENCİYE:
Portakal, greyfurt, mandalina gibi besinler C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bağışıklık sistemini destekler.
HAVUÇ:
Beta-karoten içeren havuç, bol miktarda A vitamini içerir. Akciğer sağlığını korur ve akciğerdeki enfeksiyonun bitmesini sağlar.
BALIK YAĞI:
Bol miktarda omega-3 içeren balık yağı, anti-inflamatuar etkiye sahiptir ve akciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar.