Haberler Yaşam Haberleri Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Dünyanın en şifalı besini
Giriş Tarihi: 21.11.2023 15:50 Son Güncelleme: 21.11.2023 16:31

Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Dünyanın en şifalı besini

Akciğer, en hayati organların başında geliyor. Uzmanlar, akciğerde biriken toksinlerin atılmaması durumunda genel sağlık açısından risk oluşturduğunu belirtiyor. Yapılan çalışmalar bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesiyle akciğerin tamamen temizlenebileceğini gösteriyor. Peki, hangi besinler akciğeri temizliyor? İşte akciğerdeki zehri atan mucizevi besinler...

Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Dünyanın en şifalı besini

Akciğeri temizleyen besinler şöyle;

ANTİOKSİDANLAR:

Yaban mersini, böğürtlen, çilek, ıspanak gibi besinler bol miktarda antioksidan içeriyor. Sebze ve meyveler vücudu aksidatif stresten koruyor.

YEŞİL ÇAY:

Antioksidan bakımından oldukça zengin olan yeşil çay, polifenoller içeriyor ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir.

ZERDEÇAL:

İçerisinde bulunan curcumin sayesinde anti-inflamatuar özelliğe sahiptir. Vücuttan enfeksiyonu atar ve iltihaplanmayı önler.

NARENCİYE:

Portakal, greyfurt, mandalina gibi besinler C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bağışıklık sistemini destekler.

HAVUÇ:

Beta-karoten içeren havuç, bol miktarda A vitamini içerir. Akciğer sağlığını korur ve akciğerdeki enfeksiyonun bitmesini sağlar.

BALIK YAĞI:

Bol miktarda omega-3 içeren balık yağı, anti-inflamatuar etkiye sahiptir ve akciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar.

SARIMSAK:

Doğal ilaç olarak bilinen sarımsak, antioksidan içermesi nedeniyle akciğerde biriken toksinin atılmasına yardımcı olur.

KEÇİBOYNUZU:

İçerisinde bulunan besin değerleri sayesinde akciğeri baştan sona temizliyor. Kan değerlerindeki dengesizlikleri düzenliyor.

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Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Dünyanın en şifalı besini
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