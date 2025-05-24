Akciğerine cisim kaçtı 50 yıl sonra rahat nefes aldı

Konya'da yaşayan Habibe Bahtiyar (68), kronik öksürük şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Korkmaz, astım rahatsızlığı da bulunan Bahtiyar'ın tedaviye rağmen rahatlamaması üzerine, daha detayla tetkik yaptı. Çekilen tomografide Bahtiyar'ın sağ akciğer alt bronşunda bir kitle fark etti. İlk aşamada bunun bir tümör olduğunu düşünen Korkmaz, detaylı incelemede sert ve kaygan bir cisimle karşılaştı.

Bunun üzerine, daha önce bir cisim yutup yutmadığını sorduğu Bahtiyar'dan, 50 yıl önce bir kolonya tıkacı yuttuğu cevabını aldı. Tıkaç, yarım saat süren başarılı operasyonla akciğerden çıkardı. Sağlığına kavuşan Bahtiyar, "O tıkaç, 50 yıl önce kolonya açarken birden boğazıma kaçmıştı. Akciğerime gittiğini hiç düşünmemiştim. Bundan sonraki ömrümde artık rahatça doyasıya bir nefes alacağım" dedi. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Celalettin Korkmaz ise, "Meslek hayatımda böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum" diye konuştu.