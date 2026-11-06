Akdamar Adası, 9 ayda 250 bin ziyaretçiyi ağırladı

Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında, Van Gölü'nde bulunan Akdamar Adası, yılın ilk 9 ayında yaklaşık 250 bin ziyaretçiyi ağırladı. Doğal güzellikleri ve tarihi Akdamar Kilisesi ile öne çıkan ada, özellikle İran, Irak ve Ermenistan'dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Nisan ve mayıs aylarında badem ağaçlarının çiçek açmasıyla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan ada, tekne turlarıyla gezilebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyonuna başlanan Akdamar Kilisesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından 2007'de anıt müze olarak ziyarete açıldı. Bakanlığın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan kilisede, 95 yıl aradan sonra ilk ayin 19 Eylül 2010'da gerçekleştirildi. DHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör