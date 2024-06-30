Akdamar’da ters laleler sergilenecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da. Ters lale fidanı çizimleri yapan Sanatçı Sultan Adler'in yaptığı çalışmalar, Akdamar Adası'ndaki açık hava müzesi olarak nitelendirilen Akdamar Kilisesi'nde sergilenecek. Dünyanın en nadide türleri arasında yer alan, Anadolu topraklarında hayat bulan ve efsanelere konu olan ters laleler, Sanatçı Sultan Adler'in ellerinde zarif bir kadın siluetine bürünerek yeniden hayat buluyor. Anadolu'nun kadim kültürü içinde önemli bir temsil olan ters lalelerden ilham alan lale heykellerindeki kadın figürünün yüzü ve saçları ters lale yapraklarıyla temsile ediliyor. Sanatçı aşkın, sevginin, mütevaziliğin ve hüznün temsili ters laleleri kullanarak Anadolu kadınını farklı bir perspektiften çağdaş bir yorumla yeniden imgeleştiriyor.