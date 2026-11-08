Akdeniz’de festival rüzgarları esti

Büyük ilgi gören Antalya Kültür Yolu Festivali bugün sona eriyor. Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açılan 'Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet' sergisi, Türk resim sanatının üç önemli ismini bir araya getirdi. Taviloğlu Koleksiyonu'ndan hazırlanan ve küratörlüğünü Neslihan Muratbeyoğlu Aktürk'ün üstlendiği sergide, sanatçıların farklı üretim anlayışlarını yansıtan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, koleksiyoner Mustafa Taviloğlu'nun sanatçılarla yıllar içinde kurduğu dostluklara da ışık tuttu. Dokumapark Modern Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen '103 Eser Cumhuriyet Sergisi', Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel hazırlanan seçkiyle sanatseverleri ağırladı.

Zübeyde Yavuz'un küratörlüğünde ve Kepez Belediyesi himayesinde düzenlenen sergide, 54 sanatçının farklı disiplinlerde hazırladığı 103 eser yer aldı. Program kapsamında sanatçı Bedri Baykam'ın katılımı ve Basri Erdem'in Atatürk temalı serigrafi baskı etkinliği de gerçekleştirildi. Karatay Medresesi'nde düzenlenen 'Kağıttan Çiçekler' etkinliğinde, geleneksel Türk kitap sanatlarından kat'ı sanatının incelikleri ziyaretçilere tanıtıldı. Renkli kağıtların kesilerek ve oyularak farklı yüzeylere uygulanmasına dayanan teknikler, canlı uygulamalar eşliğinde gösterildi. Geleneksel motifler ve çiçek kompozisyonları üzerinden kat'ı sanatının tarihsel gelişimi ele alındı. Antalya Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen sanatçı Sopiha Eyüboğlu Ügümü'nün 'Her Taş Bir Kimlik' sergisi ise doğal taşların özgün biçimlerini ve dokularını sanatsal anlatımın merkezine taşıdı. Taşların doğal yapısı korunarak hazırlanan eserler, doğadaki her malzemenin kendine özgü bir karakter taşıdığı düşüncesini ziyaretçilerle buluşturdu. Sanem Altıner Art Gallery'de gerçekleştirilen 'Çağdaş Sanata Geleneksel Sanatların Etkisi' söyleşisinde, geleneksel sanatların çağdaş üretim biçimleriyle kurduğu ilişki değerlendirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör